Deutschland dürfte am Montag, 27. März, in weiten Teilen ins Verkehrschaos stürzen. Mit einem doppelten Warnstreik wollen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi den Verkehr weitgehend lahmlegen. Wie die zwei Gewerkschaften mitteilten, sind unter anderem der Fern-, Regional-, und Nahverkehr, Flughäfen und die Autobahngesellschaft betroffen.

Die Deutsche Bahn teilte bereits mit, dass sie keine Möglichkeit für einen Notfahrplan im Fernverkehr sieht. Entwarnung kommt dagegen für die Schüler und Schülerinnen im Südwesten: Wenn sie wegen des Warnstreiks im öffentlichen Verkehr am Montag nicht zur Schule kommen können, dürfen sie nach Angaben des Kultusministeriums zuhause bleiben. In jedem Fall müsse aber die Schule darüber informiert werden.

Wie ist die Lage in der Region zwischen Bodensee, Schwarzwald, Linzgau und Hochrhein? Wo wird gestreikt? Welche Ausnahmen gibt es? Ein Überblick:

Die roten SBG-Busse im Kreis Waldshut bleiben stehen

Ein roter Bus der SBG auf der Waldshuter Aarberg-Linie. Am Montag, 27. März, streikt die SBG. | Bild: Juliane Schlichter | SK-Archiv

Der Warnstreik am 27. März trifft auch die Menschen am Hochrhein. Im Kreis Waldshut wird es bei der Südbaden Bus GmbH (SBG) zu großflächigen Ausfällen im Busverkehr kommen, wie Streikleiter Markus Boll auf Nachfrage des SÜDKURIER ankündigt: „Es wird kein einziger roter SBG-Bus fahren.“ Wie lange der Ausstand andauern und welche Ausnahmen es im Landkreis Waldshut geben soll, lesen Sie hier.

Große Einschränkungen im Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben

Abfahrt am Stadtbahnhof in Friedrichshafen? Das ist am Montag, 27. März mindestens fraglich. Das Bodo-Gebiet ist flächendecken von dem ganztägigen Streik betroffen. | Bild: Mona Lippisch | SK-Archiv

Am Bodensee bleiben am Montag ebenfalls viele Busse stehen. Bestreikt werden voraussichtlich die Linien, die vom Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) befahren werden. Allerdings fahren etliche private Busunternehmen im Auftrag der Deutschen Bahn. Eine zuverlässige Online-Fahrplanauskunft ist wegen des Warnstreiks nicht möglich, heißt es in einer Bodo-Pressemitteilung. Auch die Schiene ist am Montag keine Alternative: Laut Deutscher Bahn kommen in Friedrichshafen weder Züge an, noch fahren welche ab. Der Bodensee-Airport wird hingegen nach Angaben der Flughafenbetreiber nicht bestreikt. Wie es mit den Stadtbussen in Überlingen, Markdorf und Friedrichshafen aussieht und Fähre und Katamaran normal fahren, lesen Sie hier.

Auf den Bahn-Strecken fährt im Kreis Konstanz wohl nichts, Busse und Fähren weniger betroffen

Die Busse der Stadtwerke sollen auch am 27. März in ganz Konstanz unterwegs sein. | | Bild: Hanser, Oliver | SK-Archiv

Die Konzilstadt ist offenbar eine der wenigen großen Ausnahmen beim Mega-Warnstreik am 27. März: Die Stadtwerke Konstanz sollen am Montag nicht bestreikt werden, wie das städtische Unternehmen in einer Pressemitteilung mitteilt. Das bedeutet, dass sowohl die Stadtbusse als auch die Fähren wie gewohnt fahren können. Auf den Bahnstrecken sieht es allerdings anders aus: Zwischen Engen/Singen und Konstanz verkehren voraussichtlich weder der Seehas noch die Schwarzwaldbahn oder die Bodenseegürtelbahn. Und die Buslinien im restlichen Landkreis? Dazu lesen Sie hier mehr.

Keine Vollbremsung des ÖPNV im Schwarzwald-Baar-Kreis

Der Zugverkehr im Schwarzwald dürfte durch den Warnstreik spürbar betroffen sein. | Bild: Zweckverband Ringzug SBH

Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis werden die Folgen des Warnstreiks am Montag zu spüren sein. Es werde zwar kaum zu Ausfällen im Linienbusverkehr kommen, weil die privaten Verkehrsunternehmen laut Landratsamt nicht betroffen seien. Allerdings gebe es eine Ausnahme: die Südbadenbus GmbH (SBG). Außerdem wird auf den Schienen weitaus weniger Verkehr herrschen als sonst. Es sei mit Ausfällen bei der Breisgau-S-Bahn, der Schwarzwaldbahn, der Gäubahn und Donaubahn zu rechnen, so Landratsamt und Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg (Move). Mehr über die Lage im Schwarzwald-Baar-Kreis und in den Kreisen Tuttlingen und Rottweil lesen Sie hier.

Züge im Kreis Sigmaringen stehen still, aber einige Busse fahren

Wegen des angekündigten Streiks werden am Montag keine Züge vom Sigmaringer Bahnhof abfahren. | Bild: Jürgen Witt | SK-Archiv

Die Verkehrsunternehmen SWEG, die Deutsche Bahn sowie die Bahntochter RAB rechnen im Nahverkehrsgebiet Naldo, zu dem auch der Kreis Sigmaringen gehört, am Montag flächendeckend mit erheblichen betrieblichen Störungen auf den Schienenstrecken und im Busverkehr. Außerdem sind im Kreis Sigmaringen die Buslinien der Bahntochter RAB am Montag vom Streik betroffen, sofern sie nicht von Subunternehmern gefahren werden. Mehr Informationen zu den Auswirkungen des Warnstreiks auf den Landkreis Sigmaringen lesen Sie hier.

