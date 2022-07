von sk

Fünf Jahre war er auf der Flucht, jetzt sitzt er hinter Gittern. Wie die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mitteilt, ist ein wegen eines Einbruchs verurteilter Straftäter in der Schweiz festgenommen und am Grenzübergang Waldshut der Bundespolizei übergeben worden.

Wegen eines Wohnungseinbruchs verurteilt

Der Polizei zu Folge brach der heute 25-Jährige vor fünf Jahren mit zwei Komplizen in eine Wohnung ein. Dazu kam erschwerend dazu: Der Verurteilte habe damals das Fluchtfahrzeug gesteuert, obwohl er keinen Führerschein besessen habe. Die Polizei konnte die Einbrecher laut Angaben wenig später festnehmen.

Nach dem Urteilsspruch setzt er sich ab

Ein Gericht verurteilte den damals 20-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Der Mann habe seine Haftstrafe jedoch nicht angetreten. Stattdessen habe er sich ins Ausland abgesetzt.

Mit einem europäischen Haftbefehl gesucht

Laut Angaben wurde der Flüchtige seit einem Jahr mit einem europäischen Haftbefehl gesucht. Nun ist er in der Schweiz der Polizei ins Netz gegangen und festgenommen worden. Er ist am Mittwochmorgen, 20. Juli, in Waldshut der Bundespolizei übergeben worden.

Jetzt muss er seine Strafe absitzen

Der 25-Jährige ist umgehend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, wo er jetzt seine 27-monatige Haftstrafe absitzen muss, wie die Bundespolizei abschließend schreibt.

