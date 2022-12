von sk

Durch seine gefährliche Fahrweise fiel am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr ein Autofahrer zwischen Hauenstein und Laufenburg auf. Zunächst soll der dunkle Kombi auf der A 98 in Fahrtrichtung Bad Säckingen deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein und sogar über die Gegenfahrspur überholt haben. An der Abfahrt Laufenburg verließ dieses Fahrzeug die Autobahn und fuhr weiter in Richtung Schweizer Grenze, teilt die Polizeidirektion Freiburg mit. Auf diesem Abschnitt soll der unbekannte Fahrer nochmals mehrmals gefährlich überholt und auch die rote Ampel für Linksabbieger in Richtung Grenzübergang überfahren haben. Der Gegenverkehr musste deshalb bremsen. Die Polizei teilt mit, dass ihr das Kennzeichen des Fahrzeugs bekannt sei. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) sucht Zeugen und Personen, die gefährdet wurden.

Ein mutmaßlicher Ladendieb ist am Mittwochabend in Wehr gegenüber Einsatzkräften der Polizei beleidigend und renitent geworden. Gegen 21.30 Uhr soll der 40-jährige Tatverdächtige in einem Einkaufsmarkt an der Öflinger Straße drei Flaschen Wodka gestohlen haben. Gegenüber der verständigten Polizei wurde der stark alkoholisierte Mann sofort beleidigend und zeigte starke Stimmungsschwankungen. Letztlich wurde er in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg zum Streifenwagen setzte er seine beleidigenden Äußerungen fort und attackierte auch einen Polizeibeamten, der dem Angriff ausweichen konnte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Wehr übernommen. Dieser bittet Zeugen, sich dort zu melden (07762/8078-0).