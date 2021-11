Mit einer Eilmeldung wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit: Die betrügerischen Anrufe betreffen das gesamte Gebiet des Polizeipräsidiums Freiburg, treten aber Stand 13.30 Uhr sehr gehäuft im Landkreis Lörrach auf.

Die Masche

Die Polizei beschreibt das Vorgehen wie folgt: Die betrügerischen Anrufer geben sich gegenüber ihren angerufenen Opfern als Polizisten aus und teilen unter anderem mit, dass ein naher Angehöriger in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei. Zur Abwendung einer Haft müsse man eine Kaution bezahlen.

Hohe Dunkelziffer

Vereinzelte Betroffene würden zwar einen solchen Vorfall der Polizei melden, jedoch seit mit einer hohen Dunkelziffer zu rechnen. „Nach derzeitigen Erkenntnissen ist es bislang in aktueller Serie zu keiner Geldübergabe gekommen. In diesem Zusammenhang ist zu erwarten, dass die betrügerischen Anrufe weiter andauern werden“, heißt es in der Polizeimeldung.

Das rät die Polizei

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse.

- Seien Sie stets misstrauisch!

- Rufen Sie im Verdachtsfalle die Polizei um Hilfe!

- Sprechen Sie mit Vertrauten über verdächtige Anrufe!

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie

Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so

werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

- Sprechen Sie, thematisieren Sie, warnen und informieren Sie Ihre

lebensälteren Familienmitglieder über diese Betrugsformen.

Weitere Hinweise und Tipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.