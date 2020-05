von sk

Situation im Kreis Waldshut

Von 311 gemeldeten Covid-19-Infektionen sind im Landkreis Waldshut noch vier Fälle aktiv, wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilt. Hingegen sind bereits 272 Personen genesen. Die Zahl der Verstorbenen liegt unverändert bei 35. Es wird zurzeit eine Person stationär in einer Klinik behandelt. Bis heute wurden insgesamt 2679 Personen negativ auf Covid-19 getestet, so das Landratsamt.

Situation im Kreis Lörrach

Heute wurde keine neue Covid-19-Infektion gemeldet. Insgesamt bleibt es damit 664 bestätigte Infektionen im Landkreis. (Stand 20. Mai, 16 Uhr). Auch Todesfälle wurden dem Gesundheitsamt heute nicht gemeldet.

Im Krankenhaus ist die Situation unverändert: Es werden weiterhin drei Covid-19-Patienten behandelt, von denen keiner beatmet wird.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) sinkt auf 0,9. Die Zahl der gemeldeten negativen Abstriche liegt bei insgesamt 6442.



Blick in die Schweiz

Kanton Schaffhausen: Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen liegt am 20. Mai, 9 Uhr, bei 78 (unverändert). Sieben Patienten (-1) liegen im Spital, einer von ihnen (-1) auf der Intensivstation. Die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert bei sechs.

Kanton Basel-Stadt: Mit Stand Mittwoch, 20. Mai, 8.30 Uhr, liegen 976 positive Fälle von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt vor. Dies ist ein Fall mehr als am Vortag. 916 Personen der 976 positiv Getesteten und damit mehr als 90 Prozent sind wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle im Kanton Basel-Stadt beträgt weiterhin unverändert 50.

Kanton Aargau: Im Kanton Aargau liegen Stand 20. Mai insgesamt 1194 bestätigte Fälle vor (7 mehr als am Vortag). Bisher sind total 44 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben (unverändert). Laut einer Schätzung des Kantonsärztlichen Dienstes gelten im Aargau davon rund 1090 Personen als ge-heilt.

Kanton Basel-Landschaft: Noch fünf aktive Corona-Fälle (-1) gibt es derzeit im Kanton Basel-Landschaft. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt unverändert bei 838, ebenso die Zahl der Todesfälle (35). Mittlerweile gelten 798 Personen als genesen.

So ist die Lage in der gesamten Schweiz