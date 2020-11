Es ist seine große Chance auf Leben: Der an Blutkrebs erkrankte Jens aus Grenzach-Wyhlen hat zwei potenzielle Stammzellspender gefunden, die in Frage kommen: Diese Nachricht wurde Jens und seiner Familie von den behandelnden Ärzten mitgeteilt. Wenn alles nach Plan verläuft, soll die Transplantation noch in diesem Jahr stattfinden.

„Wir sind überglücklich, dass es endlich ein Licht am Ende des Tunnels gibt“, sagt Jens Schwester Nathalie. „Wir fiebern der Transplantation entgegen und Jens Chance auf einen neuen Anfang.“ Trotz der frohen Nachricht weiß die 35-Jährige, dass es für ihren Bruder noch ein langer Weg ist.

Weitere Patienten warten noch

Jens hat nun einen genetischen Zwilling gefunden. Viele andere Blutkrebs-Patienten, darunter auch viele Kinder und Jugendliche, warten noch vergebens auf ihren passenden Spender. Daher bittet Jens Familie zusammen mit der DKMS, dass die bestellten Sets durchgeführt und zurückgeschickt werden, um auch anderen an Blutkrebs erkrankten Menschen eine zweite Chance auf Leben zu schenken.

„Das ist eine schreckliche Situation, die niemand durchleben sollte! Wenn man die Chance hat, jemandem auf so einfache Weise das Leben zu retten, dann sollte man es unbedingt machen, schließlich kann es jeden treffen“, sagt Jens.

Stammzellspender-Registrierung Wer sich als Stammzellspender registrieren lassen möchte, findet alle nötigen Informationen unter www.dkms.de . Dort besteht die Möglichkeit, Registrierungsset nach Hause bestellen. Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einverständniserklärung kann jeder, der als Spender infrage kommt, nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und per Post an die DKMS zurücksenden. Zum Schutz der Bevölkerung gibt es aufgrund der Corona-Pandemie keine geplanten öffentlichen Veranstaltungen der DKMS zur Registrierung potenzieller Stammzellspender. Das betrifft auch öffentliche Registrierungsaktionen im Namen von betroffenen Patienten ebenso wie Veranstaltungen an Schulen, Hochschulen, in Unternehmen oder Sportvereinen. Die DKMS Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Ziel ist es, so vielen Patienten wie möglich eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Dabei ist die DKMS weltweit führend in der

Versorgung von Patienten mit lebensrettenden Stammzelltransplantaten. Die DKMS ist außer in Deutschland in den USA, Polen, UK, Chile, Indien und Südafrika aktiv.

Wichtig sei es, dass die bestellten Sets weiterhin zurückgeschickt werden, um so vielleicht auch einem anderen Menschen das Leben retten zu können. Viele Menschen haben Anteil am Schicksal von Jens genommen und ihr bestmöglichstes getan, seine Geschichte in die Welt hinauszutragen.

