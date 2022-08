Er ist erst elf Jahre alt, doch die Last seiner Erkrankung ist unfassbar groß: Schon zum zweiten Mal in seinem Leben ist Dylan aus Wehr an Blutkrebs erkrankt.

Für seine Familie ist das ein großer Schock. Am 4. August 2022 folgte auf eine Routineuntersuchung die Nachricht der Ärzte: „Dylan ist rückfällig.“ Bereits 2020 wurde Blutkrebs diagnostiziert. „Unser Leben hatte sich von einem Tag auf den anderen geändert und Dylan durfte kein normales Kind mehr sein.“ Es folgte eine Odyssee aus langwierigen Therapien, schweren Nebenwirkungen, Krankenhausaufenthalten und weiteren Erkrankungen. „Aber Dylan kämpfte wie ein Löwe“, beschreiben seine Tante und enge Freunde der Familie. Mit Erfolg: „Dylan hatte das Monster besiegt.“ Die Erleichterung war groß. Sogar sein Hobby Fußballspielen war für ihn wieder möglich.

Dylan ist erneut an Leukämie erkrankt

Anfang August 2022 dann der Rückschlag, der das Leben des Jungen erneut bedroht. „Das böse Monster, das Dylan schon einmal besiegt hatte, ist zurückgekommen“, so Dylans Tante. „Eine Welt bricht zusammen. Für ihn und für unsere ganze Familie.“

Die DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) bestätigt: Damit der Elfjährige eine Chance hat zu überleben, braucht er eine Stammzellspende.

Typisierungsaktion am 10. September 2022

Doch einen Spender, der hinsichtlich seiner Genetik in Frage kommt, ist in der Datenbank der DKMS nicht verfügbar. Nun beginnt die Suche nach einem geeigneten Stammzellspender. Die Familie steht darum in Kontakt mit der DKMS. Gemeinsam mit der Stadt und weiteren Unterstützern, wird am Samstag, 10. September 2022, von 11 bis 15 Uhr eine große Typisierungsaktion in der Schulsporthalle im Wehrer Stadtteil Öflingen organisiert.

Was wird hier gemacht?

Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird beim Spender ein Wangenschleimhaut-Abstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.

Die DKMS Die DKMS, ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei, ist für die Registrierung von Stammzellspendern zuständig. Ihr Ziel: weltweit Blutkrebspatienten mit einer Stammzelltransplantation eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Sie ist deutschlandweit die größte Spenderdatei mit sieben Millionen Registrierten – weltweit sind es sogar elf Millionen. Täglich werden im Durchschnitt 21 Transplantationen weltweit über die DKMS organisiert. Das ZKRD Im Zentralen Knochenmarkspenderregister in Deutschland sind alle potentiellen Spender mit ihrer jeweiligen Typisierung hinterlegt, nachdem sie sich bei einem der lokalen Spendenregister angemeldet haben. Transplantationskliniken weltweit haben Zugriff auf das Register und melden Bedarf an, wenn ein passender Spender entdeckt wurde. Stammzellspender-Registrierung Wer sich als Stammzellspender registrieren lassen möchte, findet alle nötigen Informationen unter www.dkms.de . Dort besteht die Möglichkeit, Registrierungsset nach Hause bestellen. Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einverständniserklärung kann jeder, der als Spender infrage kommt, nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und per Post an die DKMS zurücksenden. Wer darf Stammzellen spenden? „Grundsätzlich jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 17 und 55 Jahren Stammzellen“, sagt Joachim Neubauer von der DKMS. Generell bevorzugen Transplanteure jüngere Spender, da die Überlebensrate der Empfänger von Stammzellen junger Spender am höchsten ist. Tatsächlich wird aber vor allem das Knochenmark junger Männer häufig verwendet. Sie geben 70 Prozent der Zellen, obwohl nur 40 Prozent der registrierten Spender männlich sind. Der Grund: Die meisten Blutkrebspatienten sind männlich – und Transplanteure bevorzugen eine Übereinstimmung des Geschlechts zwischen Spender und Empfänger. Ausschlusskriterien für eine Spende sind schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, extremes Übergewicht, vorherige Krebserkrankungen und andere Infektionskrankheiten, weil die den Empfänger gefährden würden. Wo finden Spenden statt? Transplantationen von Stammzellen können in Baden-Württemberg in Kliniken in Ulm, Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart und Heidelberg durchgeführt werden. Entnahmeeinheiten gibt es beim DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen, im Institut für klinische Transfusionsmedizin und Zelltherapie in Heidelberg, Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart, in den Unikliniken in Tübingen und Freiburg sowie im Institut für Transfusion und Immungenetik in Ulm.

Dylans Familie hofft, dass der richtige Spender gefunden wird

Für Dylan ist eine Stammzellspende die letzte Chance, den Krebs zu besiegen. Dylans Tante richtet gemeinsam mit engen Freunden der Familie einen eindringlichen Appell an alle, die bislang noch nicht als Stammzellspender registriert sind: „Bitte kommt vorbei, jeder von euch könnte Dylans Lebensretter sein.“

Dylans Eltern bitten die Bevölkerung: „Wir wollen zusammenhalten und gemeinsam für Dylan da sein. Bitte kommt zur Aktion und lasst Euch registrieren. Denn nur wer registriert ist, kann als Lebensretter gefunden werden und Dylan oder einem anderen Patienten eine Chance auf Leben geben! Bitte helft unserem Sohn!“

Auf was lässt man sich mit der Registrierung ein?

Mit dem Abstrich wird man in die Datenbank der DKMS aufgenommen. Zu einer Stammzellspende kommt es aber erst, wenn Bedarf besteht, man also passender Spender für einen Patienten ist.

Es ist bereits einige Zeit her, dass Dirk Jehle aus dem Bad Säckinger Stadtteil Wallbach Stammzellen gespendet hatte und damit zum Lebensretter wurde. Er schildert, was geschah, nachdem er die Information bekam, dass er als Spender in Frage kommt:

