Wenn die Narren friedlich Fasnacht feiern, freut sich die Polizei. Das vergangene war wohl das bisher ereignisreichste närrische Wochenende am Hochrhein. Unter anderem mit großen Narrentreffen in Schwerzen, Berau, Tiengen und Karsau. Tausende Menschen waren unterwegs, aber fast überall blieb es erneut ruhig aus der Sicht der Polizei.

Viele Veranstaltungen, Tausende friedliche Narren

Wenn die Polizeisprecher Thomas Batzel (Lörrach) und Mathias Albicker (Waldshut-Tiengen) nach so einem mit Veranstaltungen reich gespickten Fasnachtsprogramm am Montagmorgen die Berichte durchgehen, ist es wahrscheinlich, dass so einiges auf dem Bildschirm auftaucht. Doch wie in den Wochen zuvor dürfen sie über ein ruhiges Wochenende berichten.

Sie klingen schon etwas ungläubig, gleichzeitig aber froh. „Es gab nicht viel“, sagt Albicker auf SÜDKURIER-Nachfrage am Telefon. Auch sein Lörracher Kollege schlägt eher einen munteren Plauderton an: „Die Veranstaltungen waren sehr gut besucht, wir hatten sehr wenig Arbeit. Das ist doch schön.“

Kleine Rangeleien beim Narrentreffen in Karsau

Wo viel Alkohol fließt, bleibt es dann doch nicht ganz ohne Reibereien. „Natürlich gab es wegen des Alkohols in Karsau einige Rangeleien“, verrät Batzel. Aber es sei in allen Fällen gelungen, die Gemüter rechtzeitig zu beruhigen. Ansonsten hieß es: Für die Polizei und sonstigen Sicherheitskräfte gab es nix zu tun.

In Tiengen hat die Polizei ein bisschen Arbeit

Beim zweitägigen Hochrheinnarrentreffen in Tiengen erteilte die Polizei laut Albicker am Samstagabend, 11. Februar, sechs Platzverweise und schrieb fünf Anzeigen. Unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. „Sonst nichts“, fügt Albicker an.

Harmonische Umzüge in der ganzen Region

Während des großen Umzugs am Sonntag blieb es aus polizeilicher Sicht komplett ruhig. Auch aus Berau und Schwerzen lag der Polizei am Montagmorgen keine Meldung vor.

Präsenz, hieß einmal mehr das Zauberwort. Polizei, Sicherheitsdienste und in Tiengen überdies der städtische Ordnungsdienst hatten scheinbar alles fest im Griff.

Batzel: „Die Polizei ist sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der fünften Jahreszeit.“ Er betont dabei: „Bisher“. Die Fasnacht sei ja noch nicht vorbei.

