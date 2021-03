Anfang April 2020 wurde am Bruggerberg die Leiche eines jungen Mannes gefunden. Wie Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft Aargau erst jetzt mitteilen, gehen die Ermittler inzwischen von einem Tötungsdelikt aus und bitten die Bevölkerung um Unterstützung.

Rückblick

Am 5. April 2020 hatten Passanten am Bruggerberg eine Höhle freigeschaufelt und waren darin auf die sterblichen Überreste eines jungen Mannes gestoßen, der ein Jahr zuvor im Kanton Zürich als vermisst gemeldet worden war. Waren die Umstände, die zum Tod des jungen Mannes geführt hatten, im vergangenen Frühling noch unklar, gehen Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft inzwischen davon aus, dass er Opfer eines Tötungsdelikts wurde.

Sonderkommission ermittelt

Zur Klärung dieses Tötungsdelikts hat die Kantonspolizei eine Sonderkommission eingesetzt. Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft Aargau bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Dieses Foto des 24-Jährigen aus dem Kanton Zürich, der im April 2020 tot im Kanton Aargau unweit der Grenze zu Deutschland gefunden wurde, veröffentlichen Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft Aargau und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung zur Aufklärung dieses Falls. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Die Sonderkommission der Kantonspolizei Aargau richtet folgende Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat am Sonntag, 7. April 2019, zum Zeitpunkt des Verschwindens von Deyan Dups, in der Umgebung Brugg irgendwelche verdächtige Personen oder Wahrnehmungen festgestellt?

Wer kann Angaben machen zu Personen, mit denen Deyan Dups vor seinem Verschwinden in der Umgebung Brugg noch gesehen wurde?

Wer hat am Sonntag, 7. April 2019 und/oder in den Tagen danach am Bruggerberg verdächtige Personen und Handlungen festgestellt?

Hinweise nimmt die Kantonspolizei Aargau unter der Telefonnummer +41-62 835 81 81 entgegen.

Was kommunizierte die Kantonspolizei im April 2020? Die Medienmitteilung der Kantonspolizei Aargau vom 15. April 2020 lautete wie folgt:

„Ein seit einem Jahr im Kanton Zürich vermisster Mann wurde anfangs April in Brugg tot aufgefunden. Die Umstände seines Todes sind unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Fundort war eine alte, einst von Menschenhand geschaffene Sandsteinhöhle am Bruggerberg oberhalb von Brugg. Privatpersonen hatten den verschütteten Einstieg freigeschaufelt und stießen am Sonntag, 5. April 2020, im Innern des Gewölbes überraschend auf die sterblichen Überreste eines Menschen. Die Finder verständigten sofort die Kantonspolizei Aargau, welche eine umfassende Spurensicherung durchführte und ihre Ermittlungen aufnahm. Die Leiche wurde geborgen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach im Institut für Rechtsmedizin Aargau obduziert.

Inzwischen steht fest, dass es sich um die Leiche eines Mannes handelt, der im April 2019 im Kanton Zürich als vermisst gemeldet worden war. Trotz Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich blieb der damals 24-jährige Schweizer spurlos verschwunden. Die Umstände des Todes sind derzeit unklar. Auch ist unklar, wann, wie und weshalb der Mann in die Höhle gelangte, welche sich in unwegsamem Gelände befindet. Entsprechende Ermittlungen der Kantonspolizei Aargau sind im Gange.“

Wie geht es nun weiter?

„Aus ermittlungstaktischen Gründen können Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft Aargau derzeit keinerlei Angaben zu den bisher gewonnenen Erkenntnissen machen“, heißt es in der Mitteilung. Sobald es die Ermittlungen erlauben, wollen Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft aktiv kommunizieren.