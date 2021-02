von sk

Zu einem Tötungsdelikt kam es laut Kantonspolizei Schaffhausen am Dienstagabend in Wilchingen/Kanton Schaffhausen. Gegen 22 Uhr ist demnach in einem Einfamilienhaus eine schwer verletzte Frau aufgefunden worden, die – trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen – kurze Zeit später noch am Tatort verstarb.

Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde die Frau Opfer eines Tötungsdeliktes. Der mutmaßliche Täter war mit dem Opfer verwandt und hat sich – gemäß ersten Erkenntnissen – nach der Tat in Lottstetten (Deutschland) das Leben genommen.

Tathergang und Tatmotiv sind Gegenstand laufender Ermittlungen der Schaffhauser Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen, dem Institut für Rechtsmedizin Zürich (IRM) und dem Forensischen Institut Zürich (FOR).