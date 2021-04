Die erneute Verlängerung des Alkoholverbots sei erforderlich, da die Ausbreitung der britischen Corona-Mutation im Landkreis Waldshut weiter zunimmt, wie das Landratsamt am Freitag in einer Pressemitteilung schreibt. Am Tag zuvor hatte die Kreisbehörde informiert, das in der Woche vom 19. bis 25. April bei 70,4 Prozent aller Neuinfektionen eine Mutation festgestellt worden sei. Da die Sequenzierung häufig bis zu einer Woche dauert, sei es möglich, dass dieser Prozentsatz in den kommenden Tagen noch ansteigt, so das Landratsamt weiter.

Die Verlängerung des Alkoholverbots, das unverändert die Innenstädte von Waldshut, Tiengen, Bad Säckingen und Laufenburg betrifft und am Samstag, 1. Mai, 0 Uhr, in Kraft tritt, hat noch einen weiteren Grund. „Aufgrund des anhaltend frühlingshaften Wetters sowie der anstehenden Feiertage, insbesondere Christi Himmelfahrt und dem zu erwartenden erhöhten Alkoholkonsum, ist weiterhin damit zu rechnen, dass sich mehr Personen im Freien aufhalten“, schreibt das Landratsamt.

In diesen Bereichen gilt das Alkoholverbot Waldshut - Fußgängerzone Kaiserstraße

- Viehmarktplatz Waldshut

- Busbahnhof Rheinfels in Waldshut Tiengen - Parkplatz am Schulzentrum (an der Wutachstraße) in Tiengen

- Fußgängerzone Hauptstraße in Tiengen

- Schlosspark Tiengen Bad Säckingen - Fußgängerzonen und verkehrsberuhigte Bereiche in der Innenstadt

- Bushaltestellen

- Bahnhofsumfeld (Bahnsteig und Bereich zwischen dem Bahnhofsgebäude und der Waldshuter Straße, inklusive Grünanlage)

- öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen

- „Lohgerbe“ (öffentlicher Bereich zwischen der Schützenstraße im Süden, der Steinbrückstraße im Osten, der Scheffelstraße im Westen, der Alten Basler Straße im Norden und der Werderstraße im Nordwesten)

- Schlosspark Laufenburg - Laufenbrücke

- Bahnhofstraße (Bereich zwischen Laufenbrücke bis zum Bahnübergang am Westbahnhof)

- Hauptstraße (Bereich zwischen Laufenbrücke bis zur Abfahrt zum Parkhaus Rheinterrasse) einschließlich Rathausplatz

- Halde

- Codman-Anlage (Flurstücknummer 100 und 103/2)

- Rheinuferweg (Bereich zwischen Laufenbrücke bis zum Parkplatz am Andelsbach)

Zudem sei aufgrund der Schließung der gastronomischen Einrichtungen davon auszugehen, dass sich der Alkoholkonsum auf die von der Allgemeinverfügung erfassten öffentlichen Plätze verlagert. „Dadurch besteht die Gefahr, dass infolge der dem Alkohol immanenten enthemmenden Wirkung die Infektionsrisiken nicht mehr richtig eingeschätzt und sowohl die AHA-Regeln als auch die Kontaktbeschränkungen nicht mehr eingehalten werden. Hierdurch steigt das Infektionsrisiko merklich“, erklärt die Behörde, die laut eigenen Angaben in dem Alkoholverbot weiterhin „ein wirksames und erforderliches Mittel zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus“ sieht.

Die Allgemeinverfügung tritt am Samstag, 1. Mai, 0 Uhr, in Kraft und gilt befristet bis 17. Mai. Sie tritt vor Ablauf des 17. Mai außer Kraft, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 bezogen auf den Landkreis Waldshut in sieben aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird.