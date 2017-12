vor 2 Stunden Markus Baier Bad Säckingen Chronik eines Niedergangs: Bad Säckinger Spital schließt endgültig

Entwicklung des Krankenhauses in den letzten Monaten zeigt, wie Verantwortliche die Einrichtung systematisch an die Wand gefahren haben. Bürger erleben ein Drama in zwölf Akten. Am Ende bleibt die Hoffnung auf den Gesundheitscampus.