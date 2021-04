Im Landkreis Waldshut gelten an diesem Wochenende, Samstag und Sonntag, 24. und 25. April, keine Ausgangbeschränkungen. Der Hintergrund: Mit den bundeseinheitlichen Regeln gelten die Ausgangsbeschränkungen der bisherigen Landes-Notbremse ab sofort nicht mehr. Die Landesregierung hat die bisherigen Landesregelungen ohne Übergangsfristen abgeschafft. Die Bundesnotbremse tritt im Kreis Waldshut erst am Montag, 26. April, 0 Uhr in Kraft, wie das Landratsamt am Samstag mitteilt.

Landesverordnung angepasst Das Landratsamt informiert wie folgt: „Mit der aktuellen Änderung der Corona-Verordnung des Landes passt Baden-Württemberg die generellen Regelungen und die Notbremsen-Regelung an die bundeseinheitlichen Vorgaben des novellierten Infektionsschutzgesetzes des Bundes an. Voraussetzung für die sogenannte „Bundesnotbremse“ ist das Vorliegen einer Inzidenz von mindestens 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen ab dem 21. April. Maßgeblich für die Feststellung sind die Veröffentlichungen durch das Robert Koch-Institut (RKI).“

Warum greift die Bundesnotbremse erst am Montag, 26. April?

Weil die 7-Tage-Inzidenz am 21. April unter 100 lag (93,0), greift die Bundesnotbremse erst am 26. April. Vom 22. bis 24. April lag die 7-Tage-Inzdienz im Landkreis Waldshut wieder über der Schwelle von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (22. April: 111,7, 23. April: 107,6 und 24. April: 109,4). Maßgeblich sind laut Landratsamt die Zahlen des RKI. Die aktuell geltende Notbremse im Kreis Waldshut ist seit Dienstag, 12. April, in Kraft.

Zur aktuellen Entwicklungen schreibt das Landratsamt am Samstag, 24. April: „Die häufigen, oftmals für Verwirrung sorgenden Änderungen der letzten Wochen und die damit einhergehenden Unklarheiten und Unsicherheiten bedauern wir sehr. Daher begrüßen wir, dass nun bundeseinheitliche Regelungen und Voraussetzungen für verschärfte Maßnahmen getroffen wurden, auf die sich alle entsprechend einstellen können.“

Das ändert sich durch die neue Corona-Verordnung Ausnahmeregelungen für Kinder Absenkung der Altersgrenze bei Ausnahmeregelungen für Kinder, wie beispielsweise bei den Kontaktbeschränkungen oder bei Sport im Freien in Gruppen, auf einschließlich 13 Jahre (bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres = 14. Geburtstag). Fitnessstudios Fitnessstudios dürfen für dienstliche Zwecke, für den Reha-Sport, Schulsport, Studienbetrieb, Spitzen- oder Profisport öffnen. Im Übrigen bleiben Fitnessstudios auch bei einer Inzidenz unter 100 geschlossen. Freizeit- und Amateursport Erlaubt ist weiterhin der kontaktarme Freizeit- und Amateursport mit nicht mehr als fünf Personen aus maximal zwei Haushalten. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre zählen nicht mit. Liegt die 7-Tage-Inzidenz im jeweiligen Stadt- oder Landkreis über 100 ist Sport nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und einer weiteren nicht zum Haushalt gehörenden Person erlaubt. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre zählen nicht mit. Buchhandlungen Buchhandlungen dürfen unter den Auflagen für den Einzelhandel wieder öffnen und sind von der Notbremse ausgenommen. Zoologische und botanische Gärten Zoologische und botanische Gärten dürfen bei einer 7-Tage-Inzidenz im jeweiligen Stadt- oder Landkreis unter 100 unter den Voraussetzungen für Click&Meet geöffnet bleiben und wenn angemessene Schutz- und Hygienekonzepte eingehalten werden. Voraussetzung ist ein tagesaktueller (nicht älter als 24 Stunden) negativer Corona-Schnelltest, der durch eine offizielle Stelle durchgeführt wurde.

