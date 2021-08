von sk

In der Nacht zum Sonntag, 15. August, gegen 3.40 Uhr, musste die Feuerwehr in Laufenburg eine in einem Einkaufswagen feststeckende Jugendliche befreien. Das 17-jährige Mädchen war zuvor auf die Idee gekommen, in den Kindersitz des Einkaufswagens zu klettern und verkantete dabei ihre Beine. Um sie zu retten, musste der Einkaufswagen von der Feuerwehr beschädigt werden.

Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Den Einkaufswagen hatte die Jugendliche bereits am Mittag von einem Einkaufsmarkt mitgenommen. Als mit der Jugendlichen nach ihrer Befreiung Kontakt aufgenommen wurde, zeigte sie und eine 16-jährige Begleiterin den Polizeibeamten eine beleidigende Geste.