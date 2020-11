Situation in Deutschland und der Region

In ganz Deutschland lag die Quote der Erwerbslosen am 31. Oktober 2020 bei 6,0 Prozent, in Baden-Württemberg bei 4,3 Prozent. In den Landkreisen Waldshut und Lörrach, dem Zuständigkeitsbereich der Arbeitsagentur Lörrach, waren im Oktober 10.303 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 516 Personen weniger als im September und 3126 mehr als im Oktober 2019. Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk liegt bei 4,6 Prozent (-0,2 Prozentpunkte). Im Landkreis Lörrach liegt der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen bei 5,0 Prozent. Im Landkreis Waldshut liegt dieser bei 4,1 Prozent.

Dynamik auf dem Arbeitsmarkt Im Oktober meldeten sich 1966 Personen neu oder erneut arbeitslos. Das waren 202 Personen weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig beendeten 2467 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 1032 Personen eine Arbeit auf. Kräftenachfrage Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach waren im Oktober 2339 Stellenangebote registriert. Im Berichtsmonat wurden 627 neue Arbeitsstellen gemeldet. Beurteilung der Lage „Der positive Trend des letzten Monats setzt sich auch im Oktober fort. Wie in den Herbstmonaten üblich, geht die Arbeitslosigkeit saisonbedingt zurück, diesmal sogar etwas stärker als in den Vorjahren,“ beschreibt Horst Eckert, Leiter der Lörracher Arbeitsagentur die aktuelle Situation. Erfreulich sei, dass der Anteil derer, die eine Beschäftigung aufgenommen haben fast ein Viertel höher war, als noch im letzten Jahr. „Auch haben weniger Menschen ihre Arbeitsstelle verloren und sich arbeitslos gemeldet. Die Nachfrage der Arbeitgeber nach Arbeitskräften stabilisiert sich, allerdings noch unter dem Niveau des Vorjahres“, so Eckert.

Am Montag, 9. November, gab das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) nun die Schweizer Arbeitsmarktdaten für den Oktober 2020 bekannt. Die Arbeitslosenquote liegt landesweit bei 3,2 Prozent (Vorjahr: 2,2 Prozent). Wie sieht der Arbeitsmarkt auf Schweizer Seite des Hochrheins aus? Wie hoch ist die Erwerbslosigkeit? Und wie entwickelt sich der Stellenmarkt in den Kantonen entlang der Grenze zu Deutschland?

Kanton Basel-Stadt: 3,9 Prozent (unverändert)

Laut Angaben des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt waren Ende Oktober 2020 im Kanton Basel-Stadt 4.050 arbeitslose Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) registriert, 3 Personen weniger als im September 2020. Die Arbeitslosenquote blieb stabil bei 3,9 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat (Oktober 2019) stieg die Anzahl der arbeitslosen Personen um 1.211 (+42.7 Prozent).

Insgesamt wurden 6.264 stellensuchende Personen registriert, 45 mehr als im Vormonat (+0,7 Prozent). Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg diese Zahl um 1.724 Personen (+38 Prozent).

Die Zahl der bei den RAV gemeldeten offenen Stellen sank um 194 auf 1.019 Stellen (-16 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurden 183 Stellen weniger gemeldet (-15,2 Prozent).

Wie wird die Arbeitslosenquote in der Schweiz berechnet? Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) errechnet die Arbeitslosenquote basierend auf den in den regionalen Arbeitsvermittlungszentren registrierten Arbeitslosen im Verhältnis zu den Erwerbspersonen. Registrierte Arbeitslose sind Personen, die bei einem Arbeitsvermittlungszentrum gemeldet sind, keine Stelle haben und sofort vermittelbar sind, also beispielsweise aktuell auch keine Weiterbildungsprogramme absolvieren. Dabei ist unerheblich, ob diese Personen eine Arbeitslosenentschädigung beziehen oder nicht.

Kanton Basel-Landschaft: 2,5 Prozent (unverändert)

Im Oktober 2020 lag die Erwerbslosenquote bei 2,5 Prozent und ist damit unverändert im Vergleich zum Vormonat (im Vergleich zum Oktober 2019: +0,8 Prozent). Als arbeitslos gemeldet waren Ende Oktober 3806 Personen und damit 48,6 Prozent mehr als noch im Oktober 2019.

Kanton Aargau: 3,6 Prozent (unverändert)

Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen ist im Kanton Aargau im Vergleich zum Vormonat wiederum leicht zurückgegangen. Die Zahl der Stellensuchenden nahm hingegen zu. Die Arbeitslosenquote liegt wie im Vormonat bei 3,6 Prozent.

Seit Mitte des Jahres ist die Zahl der Betriebe mit Kurzarbeit markant zurückgegangen. Zum 31. Oktober 2020 verfügten rund 2.400 Betriebe über eine gültige Bewilligung für Kurzarbeit. In diesen Betrieben waren rund 25.000 Personen von Kurzarbeit betroffen.

Bei den sieben Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) im Aargau waren Ende Oktober 13.436 Personen arbeitslos gemeldet, das sind 85 Personen weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 3,6 Prozent. Es haben sich im Oktober 2.418 Personen auf dem RAV angemeldet, 2.277 Personen wurden abgemeldet. Die Zahl der Stellensuchenden hat damit um 141 Personen zugenommen. Sie lag Ende Oktober bei 21.113 Stellensuchenden.

Ende Oktober waren 2.718 offene Stellen gemeldet. Gegenüber dem Vormonat

waren dies 506 offene Stellen weniger.

Kanton Schaffhausen: 3,7 Prozent (unverändert)

Im Oktober 2020 waren im Kanton Schaffhausen 1.615 Ganz- und Teilarbeitslose eingeschrieben (Vorjahr: 1.139). Das sind zwei Versicherte mehr als Ende September. Der Anteil der Arbeitslosen an der erwerbstätigen Bevölkerung, sprich die Arbeitslosenquote, ist gegenüber dem Vormonat gleichgeblieben und beträgt 3,7 Prozent (Vorjahr: 2,6 Prozent). Im Berichtsmonat haben sich 339 (Vormonat: 261) Personen neu stellensuchend angemeldet, 297 (Vormonat: 273) stellensuchende Personen konnten abgemeldet werden.

Den von Arbeitslosigkeit betroffenen Versicherten standen am Monatsende 371 (Vormonat: 286) gemeldete offene Stellen gegenüber.

