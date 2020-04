von SK

Die Zahl der Covid-19-Infizierten im Landkreis Waldshut steigt weiter. Am Sonntag, 5. April, 17 Uhr, wurden dem Gesundheitsamt 190 Erkrankte im Kreis Waldshut gemeldet (sechs mehr als am Samstag). Dem Gesundheitsamt wurde außerdem ein weiterer Todesfall gemeldet. Damit sind mittlerweile fünf Personen aus dem Landkreis an einer Infektion gestorben. 27 Erkrankte befinden sich in stationärer Behandlung, 62 Personen sind bereits wieder genesen, teilt das Landratsamt mit.

Kreis Waldshut Fünf Covid-19-Infektionen in Pflegeheimen im Kreis Waldshut – ein Bewohner ist verstorben Das könnte Sie auch interessieren

Die Fälle verteilen sich auf die folgenden Städte und Gemeinden: Albbruck (1), Bad Säckingen (15), Bernau (3), Bonndorf (5), Dettighofen (1), Dogern (2), Eggingen (4) Grafenhausen (2) Görwihl (1), Herrischried (9), Höchenschwand (4), Ibach (1), Jestetten (5) Klettgau (3), Küssaberg (7), Laufenburg (23), Lauchringen (19), Murg (6), Rickenbach (2), St. Blasien (8), Stühlingen (12), Waldshut-Tiengen (29), Weilheim (2), Wehr (19), Wutöschingen (4), Ühlingen-Birkendorf (2) und Wutach (1).

Wie das Landratsamt Waldshut mitteilt, wird ein weiterer Anstieg der Fallzahlen erwartet. „Insbesondere das gute Wetter könnte zu einer gewissen Nachlässigkeit in der Bevölkerung führen“, heißt es in der Mitteilung. Das Landratsamt weist deshalb nochmals ausdrücklich daraufhin, keine Ausflüge zu unternehmen und die soziale Distanzierung ernst zu nehmen.

396 Fälle im Landkreis Lörrach

Im Landkreis Lörrach wurden am Sonntag weitere sieben Infektionen mit Covid-19 im Landkreis Lörrach bestätigt. Damit erhöht sich die Zahl auf 396 bestätigte Fälle. Zahlreiche Testergebnisse stehen zum jetzigen Zeitpunkt aber noch aus. Derzeit werden 42 Patienten im Krankenhaus behandelt, sieben von ihnen müssen beatmet werden, teilt das Landratsamt Lörrach mit.