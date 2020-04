In einem Alten- und Pflegeheim in Herrischried haben sich vier Bewohner mit Covid-19 infiziert. Einer der Bewohner ist in dieser Woche leider verstorben, wie das Landratsamt informiert. In einem Alten-und Pflegeheim in Murg wurde am Freitagmorgen ebenfalls eine Person positiv auf das Coronavirus getestet.

Um welche Heime handelt es sich? Die Namen der betroffenen Pflegeheime nennt das Landratsamt Waldshut nicht. Die betroffenen Heime werden die Angehörigen direkt informieren. Angehörige von Heimbewohnern im Kreis Waldshut werden dringend gebeten, nicht in den jeweiligen Einrichtungen direkt nachzufragen, ob sie von Corona-Infektionen betroffen sind, damit sich die Pflegekräfte vor Ort auf die Versorgung der Bewohner konzentrieren können.

Die Heimleitung ist dabei, die Angehörigen direkt zu informieren und hat die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, wie das Landratsamt mitteilt. Das Gesundheitsamt und die Heimaufsicht stehen wiederum mit den betroffenen Pflegeheimen in engem Kontakt.

Ausbreitung verhindern

Oberstes Ziel ist es nun, eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Gemeinsam mit den Pflegeheimen werden darum vom Landratsamt Waldshut weitere Maßnahmen ergriffen: So wurde ein sogenanntes Audit-Team gebildet. Es besteht aus der Heimaufsicht und einer Hygienefachfrau des Klinikums Hochrhein. Auch die zuständigen Hausärzte werden konsultiert. Je nach Wunsch der Pflegeheime unterstütze das Audit-Team des Landkreises die Umsetzung der Maßnahmen vor Ort.

Schutzmaßnahmen

Zu den vorrangigsten Maßnahmen gehören demnach beispielsweise die Isolation der betroffenen Bewohner, der gruppenspezifische Einsatz des Personals, die Einnahme der Mahlzeiten in den Zimmern und selbstverständlich das Tragen von Mund-Nasen-Schutz. Landratsamtssprecherin Heim betont: „Die Heime werden auch mit dem Schutzmaterial, das der Landkreis besorgt hat, ausgestattet.“