Kreis Waldshut vor 2 Stunden

Falsche Polizisten am Telefon: Aktuell gibt es zahlreiche Anruf-Betrugsfälle am Hochrhein – die echte Polizei mahnt zur Vorsicht

Eine auffällige Häufung von versuchten Betrugsfällen via Telefon hat die Polizei am Dienstag im Kreis Waldshut festgestellt. Sie bittet die Menschen in der Region um verstärkte Vorsicht.