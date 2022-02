Es war eine dramatische Situation, zu der die Einsatzkräfte am Abend des 19. Februar gerufen wurden: In einer Gartenhütte war es zu einer Explosion gekommen. Ein Mann verlor sein Leben. Die Geschehnisse beschreibt die Polizei in einer Meldung wie folgt:

Was war passiert?

Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass in Weil am Rhein, in der Gartenanlage Kellerrain, eine Gartenhütte brennen würde. Kurz davor sei es zur Explosion einer Gasflasche gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte im Vollbrand.

Von den Einsatzkräften wurde auf dem Gartengelände eine schwerverletzte männliche Person aufgefunden, die noch an der Örtlichkeit verstarb.

Was ist über das Opfer bekannt?

Derzeit wird laut Polizeimeldung davon ausgegangen, dass es sich beim Verstorbenen um den 55 Jahre alten Inhaber der Gartenhütte handelt.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der nunmehr Verstorbene die Gartenhütte mit Gas beheizen, worauf es zu einer Explosion gekommen sein muss, so die Polizei. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern allerdings an, wie die Polizei schreibt.