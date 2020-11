Skisprung-Weltcups in Titisee-Neustadt

In Titisee-Neustadt werdend die die FIS-Weltcups im Skisprung ausgetragen. Vom 8. bis 10. Januar treten die Herren auf der Hochfirstchance gegeneinander an, drei Wochen später vom 29. bis 31. Januar die Damen. Dass nun beide Wettkämpfe in Titisee-Neustadt stattfinden, sei eine Besonderheit, wie das Weltcupbüro der Stadtverwaltung in einer Mitteilung informeirt. Titisee-Neustadt sei beim Damen-Rennen für Hinterzarten eingesprungen.

Die Schwarzwälder Veranstalter würden aber Zusammenhalt zeigen und das Organisationskomittee Hinterzarten werde die Durchführung des Damen-Weltcups unterstützen. Eine weitere Besonderheit wird es in diesem Jahr auch geben: Die Viessmann Fis Skisprung Weltcups werden ohne Zuschauer stattfindn. „Die momentane Corona-Situation lässt leider keine andere Vorgehensweise zu“, heißt es in der Mitteilung. Die Wettbewerbe würden aber wie gewohnt im Fernsehen übertragen und könnten dann zumindest auf diesem Weg von den Fans und einem breiten Publikum verfolgt werden. Die genauen Startzeiten bzw. Fernsehzeiten werden rechtzeitig im Internet unter www.weltcupskispringen.com bekannt gegeben.

Leer wie auf diesem Archivbid wird es an der Schanze in Titisee-Neustadt bei den Weltcups sein. Denn die Wettkämpfe werden ohne Zuschauer ausgetragen. | Bild: Patrick Seeger

Ski- und Snowboard-Cross auf dem Feldberg

Rasante Kopf-an-Kopf-Rennen wird es beim Weltcup im Ski-Cross auf dem Feldberg geben. Dieser findet vom 29. bis 31. Januar statt. Die Wintersportler auf nur einem Brett, also die Snowboarder, werden sich eine Woche später beim Snowbaord Cross Weltcup ebenfalls am Feldberg messen. Bereits zum fünften Mal wird dieser Weltcup auf Schwarzwald Höchstem ausgetragen. Im letzten Jahr konnten die beiden Wettbewerbe wegen des schneearmen Winters nicht stattfinden, in diesem Jahr sollen sie es, auch trotz Corona.

„Aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklung der Pandemie, haben wir uns dazu entschieden, für 2021 ohne Zuschauer zu planen“, informiert Herbert Kreuz, Pressesprecher der Hochschwarzwald-Tourismus auf Anfrage des SÜDKURIER. Einen Zuschauerbereich im Zielbereich werde es also nicht geben. Wenn man allerdings als Skifahrer auf der Seebuck-Piste fährt, könne man einen Blick auf die Rennstrecke werfen, so Kreuz.

Ein Riesen-Spektakel ist normalerweise der Weltcup im Snowboard-Cross am Feldberg. 2021 soll dieser ohne Zuschauer ausgetragen werden. | Bild: Hahne, Joachim

Das Veranstaltungsgelände werde komplett vom normalen Skibetrieb abgeriegelt, sodass nur Personen mit entsprechender Akkreditierung Zutritt erhalten. Auch der Transport der Athleten und Helfer werde autark innerhalb des Eventgeländes stattfinden, sodass eine Durchmischung mit dem normalen Skibetrieb vermieden wird, erklärt Kreuz. Wie in den Vorjahren auch, sollen die Rennen wieder durch die öffentlich-rechtlichen Sender im Fernsehen übertragen werden, so Kreuz. Damit sei eine hohe mediale Reichweite gewährleistet. Auch internationale TV-Sender werden die Rennen, wie schon in den vergangenen Jahren, live verfolgen.

Die HTG sucht derzeit noch nach Volunteers für die Durchführung der Weltcups. Diese können verschiedene Aufgaben übernehmen wie etwa Streckenposten, Unterstützung bei der Präparation der Pisten, Organisation, Pressearbeit, und vieles mehr. Dabei werden weitreichende Schutz- und Hygienemaßnahmen umgesetzt, um die Sicherheit für alle Teilnehmer bestmöglich zu gewährleisten. Weitere Infos und Anmeldung dazu unter https://www.hochschwarzwald.de/volunteers.