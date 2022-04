Eigentlich machen die rollenden Steinchen – die Kinderband mit Musikern aus Wehr und Grenzach – Musik von Eltern und Kindern für Kinder. „Unsere Kinderlieder sind meistens fröhlich, sie besingen Freundschaft, Spaß und Freude am Leben“, sagt Fabian Birzele von der Band.

Doch nun hat die Band zum ersten Mal ein trauriges Lied veröffentlicht – eins über den Krieg. Und damit möchte sie etwas Gutes tun.

Ein Lied für Kinder, aber kein Kinderlied

„In unserer Ohnmacht und Sorge für die Zukunft unserer Kinder und unserer Hoffnung auf einen baldigen Frieden, haben wir gemeinsam das Lied Krieg geschrieben und aufgenommen. Es ist ein Lied von Kindern für Kinder, aber es ist kein Kinderlied“, sagt Birzele.

Die Band die Rollenden Steinchen haben ein Lied zum Krieg aufgenommen: Andre Grunert (Percussion), Heiko Trefzger (Gesang), Oliver Ringeisen (hinten, Gitarre), Jonathan Birzele (Gesang), Fiona Trefzger (Gesang), Hannah Birzele (Gesang), Fabian Birzele (Keyboards), Benedikt Adrian (Bass & Gitarre). Es fehlen auf dem Bild Linn Trefzger und Carina Pusch. | Bild: Eva Birzele

Dazu gibt es auf Youtube ein Musikvideo. Die Band betont aber: „Dieses Video sollten sich Eltern zuerst alleine anschauen und dann entscheiden, ob sie es sich gemeinsam mit den Kindern ansehen.“ Denn: Das Video enthalte hoch-emotionale Bilder nicht ausschließlich, aber vorwiegend, aus dem Ukraine-Krieg und den weltweiten Protesten gegen diesen Krieg im März und April 2022.

Einbettung Musikvideo – Link:

Für jeden Klick zehn Cent als Spende

Mit dem Musikvideo möchten die Rollenden Steinchen etwas Gutes tun. Denn für jeden Klick auf das Video werden die Rollenden Steinchen zehn Cent an die Aktion „Deutschland Hilft“ spenden (bis zu einer Höchstgrenze von 1.000 Euro was 10.000 Klicks entspricht). Diese Spendenaktion läuft bis zum 30. April 2022.

Auch Kinder hier machen sich Sorgen

Fabian Birzele, der das Lied arrangiert und produziert hat, sagt: „Der Ukraine-Krieg hat uns allen einmal mehr bewusst gemacht, dass unsere Welt leider für viele Menschen kein friedlicher Ort ist.

Und zumindest unseren Kindern wird zum ersten Mal bewusst, was es bedeutet, wenn Menschen andere Menschen mit Bomben und Maschinengewehren aus ihrer Heimat vertreiben.“ Das Lied habe die Band, die aus Eltern und ihren Kindern besteht, in der Sorge für die Zukunft der Kinder und in der Hoffnung auf einen baldigen Frieden geschrieben.

Der Friedens-Schriftzug der Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums Schopfheim ist im Abspann des Musikvideos zu sehen. | Bild: Rollende Steinchen

Im Abspann des Musikvideos sieht man die Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasisums Schopfheim, die am 26. März zur „Earth Hour“ mit vielen Lichtern ein Zeichen des Friedens gesetzt haben.

Die Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums Schopfheim haben mit Lichtern ein Zeichen für den Frieden gesetzt. Sichtbar wird die Aktion im neuen Musikvideo der Kinderband „Die rollenden Steinchen“. | Bild: Rollende Steinchen

Das Lied Krieg wurde gesungen von Linn und Fiona Trefzger, Carina Pusch ist als Begleitgesang zuhören, Linn Trefzger spielt Cello, Oliver Ringeisen spielt das Gitarrensolo. Den Text, die Musik, das Arrangement und die Produktion hat Fabian Birzele übernommen. Für das Video war Heiko Trezfger zuständig.