Die flächendeckenden Reihentestungen auf den Covid-19-Erreger Sars-CoV-2 sind im Kreis Waldshut so gut wie abgeschlossen. Ein Einblick in die Ergebnisse des Gesundheitsamts:

Reihentestung: Pflegeheime

Im Zuge der Reihentestung hatte das Gesundheitsamt alle 27 stationären Heime im Kreisgebiet über die Möglichkeiten informiert. Zum 1. Juli liegen liegen die Ergebnisse von 22 stationären Pflegeheimen vor: Hier wurden 2178 Personen abgestrichen – bei sechs von ihnen, drei Bewohnern und drei Mitarbeitern, konnte das Virus nachgewiesen werden.

Damit sind die Tests in den stationären Einrichtungen abgeschlossen, denn fünf Pflegeheime im Landkreis hatten die flächendeckenden Covid-19-Testungen abgelehnt. Die zuständige Dezernentin am Landratsamt, Dr. Corinna Schweizer, hatte jüngst zu diesem Umstand erklärt: „Die Entscheidung über die Teilnahme an den Reihentestungen ist absolut freiwillig. Niemand kann zu einem Anstrich gezwungen werden.“

Mit den Tests in großer Zahl sei für das Gesundheitsamt ein sehr hoher organisatorischer Aufwand verbunden gewesen, denn es habe genauer Terminabsprachen und -koordination bedurft. „Das hat manchmal sehr viel Zeit in Anspruch genommen“, erläuterte Dr. Jürgen Thoß, Leiter des Gesundheitsamts.

Reihentestung: Pflegedienste und weitere Einrichtungen

Bis 1. Juli wurden vom Gesundheitsamt 17 Einrichtungen in der Kategorie Pflegedienste und weitere medizinische Einrichtungen mit insgesamt 624 Personen getestet. Hier steht noch eine weitere Testung mit etwa 59 Personen in Einrichtungen dieser Art ist laut Gesundheitsamt bereits fest geplant.

Corona-Lage im Landkreis Waldshut: Die Gesamtzahlen

Insgesamt zählt der Landkreis Waldshut 5548 Covid-19-Befunde. Die Abstriche der Reihentestungen machen etwa die Hälfte aller Testergebnisse aus. Die Summe aller Testergebnisse setzt sich zusammen aus 5237 negativen und 311 positiven Befunden, wovon 276 Personen bereits genesen und 35 Personen verstorben sind.

Seit 26. Juni ist keine aktive Sars-CoV-2-Infektion bekannt und zum Stand 1. Juli befindet sich im Landkreis eine Kontaktperson ersten Grades in vom Gesundheitsamt angeordneter häuslicher Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie wurden 1070 schriftliche Anordnungen und 692 mündliche Quarantäne-Anordnungen vom Landratsamt erteilt.

Reihentestung im Kreis Lörrach:

„Die Untersuchungen sind zum jetzigen Zeitpunkt abgeschlossen und es stehen keine Befunde mehr aus“, erklärt Landratsamtssprecher Torben Pahl auf Nachfrage. Im Rahmen der anlasslosen Reihentestungen in den Pflegeheimen des Landkreises Lörrach wurden in elf Pflegeheimen rund 1.800 Heimbewohner und Beschäftigtegetestet. „Alle Befunde im Rahmen der Reihentestung sind negativ“, so Pahl.

Auch der Lörracher Sprecher weist darauf hin: „Da die Abstriche alle auf freiwilliger Basis durchgeführt wurden, wurden nicht alle Personen in diesen Pflegeheimen getestet.“ Nicht Teil der Reihentestung seien außerdem die Heime mit damals aktiven Fällen gewesen, da dort ohnehin getestet worden war.