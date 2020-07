von Manfred Dinort

Die CDU im Wahlkreis 59 hat die Kandidaten für die Landtagswahl 2021 gewählt. Mit 118 stimmberechtigten Mitgliedern ging die Nominierungsversammlung in der Tiengener Stadthalle über die Bühne. Die amtierende Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller, die 2017 als Zweitkandidatin für Felix Schreiner (Wechsel in den Bundestag) in den Stuttgarter Landtag nachrückte, wurde mit 92,7 Prozent der Stimmen zur Landtagskandidatin der CDU gewählt. Als Zweitkandidatin wurde Nathalie Rindt gewählt, die 90,4 Prozent der Stimmen für sich verbuchen konnte.

Geleitet wurde die Versammlung von Klaus Danner, Mitglied des CDU-Bezirksvorstandes Südbaden. Unter den Gästen waren auch der Waldshuter Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner, der Lörracher Kreisvorsitzende Jürgen Rausch, der EU-Abgeordnete Andreas Schwab, der Waldshut-Tiengener Oberbürgermeister Philipp Frank sowie die ehemaligen Abgeordneten Gabriele Schmidt (Bundestag), Peter Straub (Landtag) und Thomas Dörflinger (Bundestag).

Die Kandidatinnen Sabine Hartmann-Müller Sabine Hartmann-Müller (57) ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Sie absolvierte ein Studium an den Fachhochschulen in Reutlingen und Memmingen. Seit 1988 wohnt sie in Rheinfelden-Herten. Sie war lange Zeit Ortsvorsteherin in Herten und Mitglied des Gemeinderates Rheinfelden. Nathalie Rindt Nathalie Rindt (37), verheiratet, ein Kind, ist Lehrerin und Konrektorin an der Grund- und Werkrealschule Gurtweil , ihrem Wohnort. Sie ist Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Tiengen, Mitglied des Ortschaftsrates Gurtweil und des Gemeinderates Waldshut-Tiengen.

„Es ist uns bewusst, dass wir hier in schwierigen Zeiten zusammenkommen“, sagte Felix Schreiner. „Mit der heutigen Versammlung setzen wir ein deutliches Zeichen, dass wir, trotz der jüngsten Vorfälle in der Landeshauptstadt, in einer stabilen, handlungsfähigen Demokratie leben.“ Jürgen Rausch erinnerte an die große räumliche Distanz zur Landeshauptstadt: „Da ist es wichtig, dass die beiden Verbände in Randlage zusammenstehen, so wie wir das heute tun.“

Andreas Schwab nahm Bezug auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft: „Da können wir einiges bewegen, sofern es uns gelingt, die Folgen der Corona-Krise in den Griff zu bekommen.“ OB Philipp Frank erklärte, mit den Kandidatinnen die richtige Wahl getroffen zu haben, er habe beide als gute und kompetente Ansprechpartner kennen und schätzen gelernt.

Sabine Hartmann-Müller sagte in ihrer Vorstellung: „Ich will dazu beitragen, dass die CDU wieder die Nummer eins in unserem Lande wird“, sagte sie. „In der Corona-Krise haben wir bewiesen, dass man sich auf uns verlassen kann.“ Zu den jüngsten Krawallen in Stuttgart sagte sie: „Wir werden mit allen Mitteln des Rechtsstaates gegen weitere Exzesse vorgehen.“

Die Tiengener Halle reichte gerade aus, um, unter Beachtung der Abstandregeln, alle Mitglieder und Besucher unterzubringen. | Bild: Manfred Dinort

Sie habe großen Respekt vor der Polizei, den Rettungs- und Pflegekräften, „die unseren Respekt verdienen und unsere volle Unterstützung haben“. Für sie sei das ein Grund, fünf weitere Jahre im Landtag mitzuarbeiten. In ihrem Wahlbezirk setze sie sich für die großen Infrastrukturprojekte ein, die Elektrifizierung der Hochrheinbahn, den Weiterbau der A 98 sowie die Reaktivierung der stillgelegten Bahnstrecken. Zur ärztlichen Versorgung sagte sie: „Die Qualität darf nicht vom Wohnort abhängig sein.“

Nathalie Rindt, Lehrerin an Schule Gurtweil, erklärte über ihre Kandidatur: „Wir in der ländlichen Region sind an der Basis tätig und für die Bürger vor Ort da.“ Sie sei aber auch landespolitisch interessiert, „weil hier die Vorgaben gemacht werden, die wir auf dem Lande umsetzen müssen“. Wichtig sei, dass alle Kinder einen Schulabschluss machen könnten. „Dazu müssen wir uns auf unsere Grundlagen besinnen, wir brauchen nicht ständig neue Schulkonzepte.“

Beim Gang zur Wahlurne wurde konsequent der Mundschutz getragen. | Bild: Manfred Dinort

Die Schüler müssten auch lernen, wie man sich in der Gesellschaft integriert und wie man einen Beitrag in der Gesellschaft leisten könne. Zu den Krawallen in Stuttgart fragte sie: Woher kommt das? Ihre Antwort: „Die Kinder brauchen Wertvorstellungen, ihnen die zu vermitteln, das muss unser Ziel sein“. Dabei sei es auch wichtig, die Familien zu unterstützen, etwa durch flexible Arbeitszeiten. „Wenn die Familien stark sind, dann sind auch die Kinder stark.“