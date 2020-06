von Brigitte Chymo

Bei der Nominierungskonferenz der SPD-Kandidaten für die Landtagswahlen 2021 im Wahlkreis Waldshut am 19. September in der Möslehalle in Luttingen werden sich drei Bewerber zur Wahl stellen. Bereits als Zweitkandidat gesetzt ist Nico Kiefer aus Herten. Als Erstkandidaten bewerben sich Peter Schallmayer aus Höchenschwand und Stefan Meier aus Bad Säckingen. Der SPD-Kreisverband stellte am Freitag in Murg die drei Bewerber vor.

„Wir freuen uns, dass wir die Wahl haben“, erklärte die Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Rita-Schwarzelühr-Sutter bei der Vorstellung, die aufgrund Corona erst zum jetzigen Zeitpunkt stattfand: „Alles ist nach hinten verschoben“, so die Kreisvorsitzende.

Mit Peter Schallmayer (40), Stefan Meier (50) und Nico Kiefer (24) gehen bei der SPD drei Bewerber ins Rennen, die sich in der Region bestens auskennen und viel kommunalpolitische Erfahrung mitbringen. Gemeinsam ist allen auch die feste Absicht, nach vier Jahren Abstinenz in Stuttgart, mit den nächsten Landtagswahlen wieder ein Mandant in Stuttgart zu erobern, um so den Anliegen der Region in der Landeshauptstadt stärker Nachdruck verleihen zu können.

Die Kandidaten und ihre Ziele

Peter Schallmayer, von Beruf Lehrer und seit vielen Jahren stellvertretender Kreisvorsitzender der SPD, will „wieder Türen Richtung Stuttgart öffnen“, die Beziehungen zur Schweiz weiter vertiefen und Tourismus und Gastronomie stärken: „Der Kreis kann mit seinen Pfunden wuchern.“

Peter Schallmayer. | Bild: Brigitte Chymo

Sein Herzensthema sei die Bildung. Unter anderem kostenlose Kita, zusätzliche Schulstunden zum Erlernen bürgerschaftlichen Engagements und eine Fachhochschule Pflege. Schallmayer plädiert auch für nachhaltigen Nahverkehr und grenzüberschreitende Verkehrsverbünde.

Peter Schallmeyer: Persönliches und Engagement Peter Schallmayer, geboren 1980, ist ledig und wohnt in Höchenschwand. Schallmayer studierte Germanistik, Anglistik und Journalistik und ist Lehrer an der beruflichen Schule in Waldshut-Tiengen. Die Doktorarbeit „Kapitalismuskritik“ führte ihn zur Politik und 2009 in die SPD Bonndorf, deren Vorsitzender er seit 2016 ist. Schallmayer ist seit 2013 auch stellvertretender SPD-Kreisvorsitzender. Er ist Mitbegründer und Schriftführer des Vereins „Urunana na Save/Rwanda„, der sich für die Belange der Justus-Liebig-Partnerschule in Ostafrika einsetzt und Herausgeber sowie Autor im Beltz-Verlag. In seiner Freizeit ist er als leidenschaftlicher Rennradfahrer in der Region unterwegs.

Stefan Meier ist Geograph, gründete noch als Student eine eigene Umweltberatung und verbindet sozial mit grün. Für Meier muss das politisches Handeln alles daran setzen, den sozial-ökologischen Wandel zu schaffen: „Es gilt zu schauen, was ist sozial wichtig, und wie lässt es sich ökologisch umsetzen“, fordert Meier Nachhaltigkeit in allen Bereichen.

Stefan Meier.

Er tritt ein für eine vom Profitdenken freie Gesundheitsversorgung und für die Stärkung des Ehrenamts. Als Theaterpädagogik im Zweitberuf liegt im auch die Bildungspolitik am Herzen.

Stefan Meier: Persönliches und Engagement Stefan Meier, geboren 1970, lebt in Partnerschaft, hat zwei Töchter und wohnt in Bad Säckingen. Meier studierte Geographie und Biologie und ist Geograph in der kantonalen Verwaltung des Kantons Aargau. Er ist außerdem Theaterpädagoge im Zweitberuf und Mitbegründer des Bad Säckinger Jugendtheaters. Meier trat 2014 der SPD bei und ist stellvertretender Vorsitzender des Ortsvereins Bad Säckingen, Fraktionsgeschäftsführer der Gemeinderatsfraktion und auch im Kreisvorstand der SPD aktiv. Er ist Gründer des Vereins Stadtoasen in Bad Säckingen sowie Mitbegründer des Awo-Repaircafés. In der Awo Bad Säckingen ist Meier einer der Vorsitzenden und im Kreisverband stellvertretender Vorsitzender.

Nico Kiefer, als jüngster der Bewerber, trotzdem schon lange im politischen Geschäft, betont: „Die SPD ist immer noch Volkspartei und hat Antworten auf viele Fragen.“ Kiefer beobachtet den Rechtsruck in der Gesellschaft mit Sorge und will den Grundwerten wie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität wieder mehr Gehör verschaffen.

Nico Kiefer | Bild: Brigitte Chymo

In diesem Sinne setzt sich Kiefer zum Beispiel für eine Stärkung des Ehrenamts: „Ehrenamt schafft auch Gemeinschaft.“ Kiefer fordert außerdem Wohlstand für alle und als erste Voraussetzung dafür ein durchlässiges Bildungssystem, in dem alle die gleichen Chancen haben.

Nico Kiefer: Persönliches und Engagement Nico Kiefer, geboren 1995, ist ledig und lebt in Herten. Er studierte Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Logistik an der Dualen Hochschule in Lörrach und arbeitet seit 2018 als Betriebswirt im technischen Einkauf. Die SPD war schon immer die politische Heimat von Kiefer und seit 2011 ist er auch Mitglied der SPD. Kiefer engagierte sich in der SPD in Herten wie auch im Kreisvorstand der Jusos und der SPD in Lörrach. Er rückte vor der Kommunalwahl 2019 in den Ortschaftsrat Herten nach und wurde dann bei der Kommunalwahl 2019 direkt in den Ortschaftsrat gewählt und ist seitdem auch stellvertretender Ortsvorsteher. Er ist zudem Ortsvereinsvorsitzender der SPD in Herten.