„Endlich wieder raus aus dem Häuschen“: So heißt die neue Kampagne der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG). Und irgendwie passt sie auch zu der aktuellen Situation und zur Aufbruchstimmung. Denn in machen Teilen der Region können die Gastgeber wieder ihre Türen und Gartenwirtschaften sowie Hotelzimmer und Ferienwohnungen öffnen. Ein Lichtblick für die so hart gebeutelte Tourismus-Branche. In einem Pressegespräch informierte die HTG über ihr Sicherheitskonzept, über neues Marketing, einen neuen Tourismus, der Urlaub mit Naturschutz verbindet und über geplante Veranstaltungen.

Das gilt aktuell Nach zehrenden Monaten ohne Umsätze dürfen nun Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe sowie erste Freizeiteinrichtungen unter Pandemie-Bedingungen wieder Gäste empfangen. Voraussetzung dafür ist, dass die Inzidenz im jeweiligen Stadt- oder Landkreis stabil unter 100 pro 100.000 Einwohner liegt. Verringert sich das Infektionsgeschehen weiter, greifen zusätzliche Öffnungsschritte. Im zweiten Schritt dürften beispielsweise auch Wellnessbereiche, Saunen und Hallenbäder wieder aufmachen.

Im Sicherheitskonzept sind laut HTG-Geschäftsführer Thorsten Rudolph vier Säulen verankert: Die Teststrategie, die Impfung, die Luca-App sowie das Hygienekonzept der Gastwirte „Wir für Sie“. Zudem gebe es eine „Kostenlos-Stornierbar-Garantie“ bis sieben Tage vor der Anreise für Buchungen bis zum 21. September.

Am 22. Mai eröffnet Testzentrum in Titisee

Am Samstag, 22. Mai, eröffnet die HTG ihr Testzentrum in Titisee, auf dem Parkplatz des Badeparadieses. Geplant sind Testzentren flächendeckend im HTG-Gebiet anzubieten. Weitere Testmöglichkeiten sind unter www.hochschwarzwald.de/service/corona einsehbar. In den Testzentren sollen die Gäste sehr schnell bedient werden. Die HTG sei derzeit in Gesprächen mit weiteren Kommunen zum Aufbau weiterer Testzentren, etwa mit Schluchsee oder St. Blasien. Ziel soll es zudem sein, dass die Gastgeber ihren Gästen Tests anbieten können. Ein Test pro Woche werde aktuell von der Regierung jedem Bürger gestellt. Rudolph gehe davon aus, dass im Rahmen des Urlaubs auch weitere Tests von der Regierung bezahlt würden, könne es aber nicht sicher sagen.

Hochschwarzwald bewirbt sich als Modellregion

Die HTG hat die Bewerbung als Modellregion beim Sozialministerium am Donnerstag, 20. Mai, abgegeben, wie Thorsten Rudolph informiert. „Wir erhoffen uns damit weitreichendere Möglichkeiten als die, die es bereits gibt“, so Rudolph. Seiner Meinung nach sollte es künftig auch die Möglichkeit geben, dass die Tests der Gäste über 72 Stunden gültig werden und sie mit diesem dann alle Einrichtungen im Hochschwarzwald nutzen können. Mit Time-Slots, also begrenzten Zeitfenstern, würden die Betriebe zusätzliche Sicherheit bieten. Selbsttest unter Aufsicht der Gastgeber seien aktuell noch nicht erlaubt, aber auch dies könne ein weiterer Schritt sein. „Wir fallen rapide in der Inzidenz“, so Rudolph, „so hoffen wir auf weitere Lockerungen, so dass wir dahin kommen, was wir letzten Sommer hatten.“ Die Inzidenz im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald liege bei 37 (Stand: 19. Mai).

Mobiles Impfzentrum in Titisee

Gut angenommen werde auch das mobile Impfzentrum der HTG im Kurhaus Titisee. Dort wurden bereits 1400 Erst- sowie 970 Zweitimpfungen verabreicht und das seit Mitte März. Bis mindestens Ende Juni soll das Impfteam hier noch im Einsatz sein. Die Organisation hat die HTG inne. Auch die Luca-App zur anonymen Kontaktnachverfolgung wird flächendeckend in den Gastronomie-Betrieben im Hochschwarzwald eingesetzt, wie Rudolph berichtet.

Einheitliches Hygienekonzept

Mit dem Slogan „Wir für Sie“ versprechen die Betriebe ihren Gästen Sicherheit und verweisen auf ihr einheitliches Hygienekonzept. „Ich glaube, dass wir einen sicheren Tourismus haben und eine attraktive Alternative zu anderen Zielen sind“, so HTG-Geschäftsführer Thorsten Rudolph.

Ein Versprechen der Gastgeber im Hochschwarzwald mit einem einheitlichen Hygienekonzept. | Bild: Hochschwarzwald Tourismus Gmbh

Wie Gäste Tourismus und Naturschutz verbinden können

In der Pressekonferenz stellten Volker Haselbacher von der HTG sowie Christine Peter vom Naturpark Südschwarzwald neue Angebote im Volontourismus für biologische Vielfalt vor. Volonturismus bezeichne, wenn man im Urlaub Gutes für den Naturschutz mache und dies sei ein Trend, der immer mehr werde. Der Naturpark sei dabei Modellregion und habe nun ein Projekt gemeinsam mit dem Forst und der HTG entwickelt, das vom Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz gefördert werde. Hier gebe es zum einen das Angebot der Tageseinsätze am Feldberg und Rohrhardsberg.

Voluntourismus ist im Trend – also im Urlaub etwas Gutes für die Natur zu tun. | Bild: Sebastian Schröder-Esch

Unter Anleitung könnten Gäste dabei die Natur pflegen, etwa den Lebensraum des Auerwilds. Zudem gibt es das Angebot einer 6-tägigen Volunteer-Reise am Rohrhardsberg mit Übernachtung auf einem 300 Jahre alten Schwarzwaldhof vom 3 bis 9. Oktober. Auch hier sollen Arbeitseinsätze mit touristischen Aktivitäten abwechseln. Buchungen seien über die HTG ab Mitte Juni möglich.

Raus aus dem Häuschen-Kampagne Mit der neuen „Raus aus dem Häuschen“- Kampagne möchte die HTG die junge Mittelschicht in urbanen Räumen ansprechen und das vor allem in digitalen Kanälen. Mehr dazu unter www.hochschwarzwald.de/rauszeit. Auch die HTG-Webseite wurde völlig neu gestaltet.

Die neue Kampagne der HTG zum Neustart im Tourismus. | Bild: Hochschwarzwald Tourismus Gmbh

Neue Erlebnisse mit der Hochschwarzwald-Card

Auch die Gästekarte der HTG habe einen Relaunch erlebt, mit einigen neuen Betrieben und mit neuen exklusiven Erlebnissen ab Mai. So können Gäste künftig etwa kostenlos ein Fahrtraining mit Mountainbike-Profi Simon Stiebjahn erleben oder mit Filmemacher und Fotograf Simon Straetker einen Fotokurs machen. Es seien Angebote, die es sonst nirgends zu kaufen gebe, so Rudolph.

Simon Straetker bietet im Rahmen der Hochschwarzwald-Card Fotokurse an. | Bild: Hochschwarzwald Tourismus Gmbh

Die neue digitale Karte Derzeit arbeitet die Hochschwarzwald Tourismus GmbH an einem neuen Konzept für die Hochschwarzwald Card, das zur Wintersaison 2021/2022 umgesetzt und direkt für die Gäste verfügbar sein soll. Geplant ist eine innovative Gästeplattform, die allen Hochschwarzwald-Besuchern die Buchung zahlreicher Attraktionen auch zu reduzierten Preisen ermöglicht. Gäste mit der neuen digitalen Hochschwarzwald Card erhalten Basis-Angebote kostenfrei. Bei so genannten Plus-Leistungen, z. B. größeren Veranstaltungen oder Freizeiteinrichtungen, gibt es einen Preisnachlass. Alle Angebote werden über die Gästeplattform online buchbar sein.

HTG plant wieder Großveranstaltungen

Trotz Pandemie im Rücken und Unsicherheit im Blick plant die HTG wieder Großveranstaltungen. Als Online-Veranstaltung geht zum zweiten Mal das Schwarzwälder Kirschtortenfestival über die Bühne, als neue Eventreihe ist der „Hochschwarzwälder Picknicksommer geplant“ und das „Festival an der Hochfirstschanze“ steht ebenfalls auf dem Programm.

Festival an der Hochfirstschanze 2012 in Titisee-Neustadt. | Bild: Hochschwarzwald Tourismus Gmbh

Die Veranstaltungen Schwarzwälder Kirschtortenfestival Dieses soll online am 30. Mai stattfinden, Anmeldung bis 21. Mai unter www.kirschtorte.de . Das erste Online-Event in diesem Jahr habe sehr großen Anklang gefunden. Beim Festival wird unter Anleitung von Profis gebacken. Das Foto der besten Torte gewinnt zwei Übernachtungen. Hochschwarzwälder Picknicksommer Von Juni bis September wird die neue Veranstaltungsreihe in mehreren Orten Station machen. Zum Schlemmen im Grünen ist immer auch Unterhaltung geboten – es gibt Theater, Comedy, Musik und Open-Air-Kino oder eine Wanderung. Die Teilnehmenden erhalten jeweils einen Picknickkorb, gefüllt mit typischen Schwarzwälder Spezialitäten, je nach Veranstaltung mit einer unterschiedlichen Auswahl an regionalen Produkten. Eine vegetarische Variante ist stets dabei. Tickets für die Veranstaltungen sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich. Sie können zusammen mit dem gewünschten Picknickkorb unter www.hochschwarzwald.de oder in einer Tourist-Information der Hochschwarzwald Tourismus GmbH gebucht werden. Picknickdecken müssen die Teilnehmenden selbst mitbringen. Pro Buchung sind maximal vier Personen zugelassen. Dazu greift die zu diesem Zeitpunkt gültige Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Termine: 24.06.21: Picknick im Park mit Flying Buffet – St. Blasien, 11.07.21: Picknickwanderung – Lenzkirch-Saig, 16.07.21: Se(e)hnsuchtsmomente: Picknick auf dem Schluchsee, 07.08.21: Kindertheater – Hinterzarten, 14.08.21: Picknick-Konzert; Lenzkirch-Kappel, 16.08.21: Kindertheater – Hinterzarten, 19.08.21: Picknick mit Musik & Comedy – Schluchsee, 20.08.21: Open-Air-Kino – Schluchsee, 03.09.21: Se(e)hnsuchtsmomente: Picknick auf dem Schluchsee Festival an der Hochfirstschanze Das Festival ist bereits bekannt und lockt immer wieder zahlreiche Besucher an. Am 30. Juli findet die Hollywood-Film-Gala, ein Filmmusikfestival mit Stargästen. Mit Nastassja Kinski und Sky du Mont werden zwei deutsche Schauspielstars erwartet, dazu Filmkomponist Harold Faltermeyer. Am 31. Juli wird „The Magial Music of Harry Potter“ live in Concert geboten, mit dabei die Schauspieler der zwei Weasley-Brüder. Am 2. August lädt die Gemeinde Titisee-Neustadt zur Jubiläumsveranstaltung ein. Zum 50-jährigen Bestehen spielen die örtlichen Musikvereine an der Hochfirstschanze auf. Tickets sind in allen Tourist-Informationen der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, unter +49 (0)7652/1206-30, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie unter www.reservix.de erhältlich. Rund 1.000 Festival-Karten wurden bereits verkauft.

Ziemlich zuversichtlich klangen also die Verantwortlichen der HTG, die sich auf einen Sommer mit vielen Gästen freuen. „Wir freuen uns, dass es wieder bergauf geht“, so Thorsten Rudolph.