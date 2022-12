Hochrhein/Südschwarzwald vor 2 Stunden Der erste Schnee ist da! So zauberhaft sieht es jetzt bei uns aus Die ersten Schneeflocken zieren nun selbst die tieferen Lagen. Hübsch sieht das aus. Haben auch Sie Schneebilder gemacht? Wir sammeln die schönsten Motive.

Der erste Schnee in diesem Winter ist am Hochrhein am 9. Dezember 2022 gefallen. Wir zeigen Ihnen die Bilder aus Waldshut-Tiengen, Laufenburg, Wehr und anderen Orten. | Bild: Schlichter/Völk/Olheide