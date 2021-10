Kreis Waldshut vor 3 Stunden

Der Corona-Impfbus ist im Kreis Waldshut auch im November unterwegs

Der Impfbus macht Halt an zentralen Standorten in vielen Gemeinden und fährt auch Einrichtungen wie beispielsweise Tagespflegen an. Eine weitere Möglichkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen, gibt es im Mini-KIZ in Bad Säckingen.