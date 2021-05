von SK

Das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Lörrach wird Ende Juni umziehen: Direkt gegenüber des derzeitigen Standorts – des Freizeitcenters Impulsiv – soll das KIZ auf einer Freifläche errichtet werden, die von der Stadt Lörrach zur Verfügung gestellt wird. Wie das Landratsamt Lörrach informiert, soll es durch den Umzug keine Unterbrechung des Impfbetriebs geben.

Geplant ist eine Zelt-Container-Kombination, „die mehrere Vorteile gegenüber dem jetzigen Gebäude bietet“, wie es in einer Mitteilung heißt. Derzeit laufen die ersten Vorbereitungsarbeiten. Das neue KIZ biete vor allem erhebliche klimatische Vorteile für die kommenden Sommermonate mit einer geringeren Hitzeentwicklung und besseren Belüftungs- und Kühlmöglichkeiten als beim derzeitigen Gebäude.

Neues Konzept: Module statt Impfstraße

Zudem sei in den nächsten Monaten mit steigenden Impfstofflieferungen zu rechnen. „Aus diesem Grund soll das derzeitige Impfstraßenkonzept durch ein flexibles Modulkonzept mit Nummernaufrufsystem ersetzt werden“, so die Information aus dem Landratsamt. Damit soll auch bei einer vollen Auslastung von bis zu 10.000 Impfungen pro Woche ein effizienter Ablauf gewährleistet werden. Im Freizeitcenter sei dies nicht umzusetzen: „Eine Verbesserung der Klimasituation als auch die Möglichkeiten zur Optimierung der Prozesse wären am jetzigen Standort nur unzureichend möglich gewesen.“

Trotz des Umzugs blieben die Vorteile des Standorts mit den vorhandenen Parkmöglichkeiten und der S-Bahn-Anbindung erhalten.



Kürzlich hatte die Landesregierung den Betrieb der Kreisimpfzentren von ursprünglich Juni auf mindestens Mitte August verlängert.