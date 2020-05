von Heinz J. Huber

Eine hoffnungsvolle Zwischenbilanz im Kampf gegen Corona zogen vor dem Kreistag Landrat Martin Kistler und seine Mitstreiter für den Landkreis. Laut Kistler sind die Lockerungen der Einschränkungen „vertretbar und für den sozialen Frieden auch notwendig“. Just am Sitzungstag meldete Spital-Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt nach einer langen Zeit ohne Todesfall auch die Verlegung des letzten Covid-16-Patienten von der Intensiv- auf die Normalstation im Klinikum Hochrhein.

Der Sachstand in der Corona-Pandemie Die Arbeit des Landratsamts Mit dem Gesundheitsamt, einem großen Angebot an Corona-Krankenbetten und der Koordination aller Hilfsorganisationen steht das Landratsamt im Zentrum der Pandemie-Bekämpfung. Vor dem Kreistag kündigte Landrat Martin Kistler vorsichtig den geplanten Übergang zum Alltag an. Gesundheitsamt Zwei Tage vor dem ersten positiven Testergebnis für den Kreis Waldshut am 11. März nahm die Gesundheitsbehörde die ersten Tests auf Covid-19 vor. Bis Ende April veranlasste das Gesundheitsamt rund 1700 Quarantäne-Anordnungen. Es entlastete die Arztpraxen mit mobilen Testangeboten im Auto („Drive Ins“) und richtete eine Telefonhotline ein. Anfangs kamen mehrere Hundert Anrufe am Tag, nicht nur zu medizinischen Fragen, inzwischen konnten die Service-Zeiten eingeschränkt werden. Das Angebot soll bis Ende 2020 stehen. Klinikum Hochrhein Schon Ende Dezember stockte das Krankenhaus seinen Lagerbestand auf, richtete Anfang März die Isolationsbereiche ein und sagte ab 18. März alle planbaren Operationen ab. Für Covid-19-Patienten standen 70 isolierte Betten und 30 Beatmungsplätze bereit. Tatsächlich gab es nur kurze Zeit um Ostern herum maximal 20 stationäre Fälle. Und nur einzelne Corona-Patienten brauchten intensivmedizinische Hilfe. Seit 4. Mai wird im OP-Bereich wieder der normale Betrieb in vier Sälen gefahren. Auf unbestimmte Zeit bleibt es aber bei den weitgehenden Besuchsbeschränkungen zum Schutz von Patienten und Personal. Folgen für die Finanzen Wie sich Corona auf die Finanzen des Landkreises auswirken wird, ist „nicht absehbar“, so der Landrat in der Sitzungsvorlage. Für die persönliche Schutzausrüstung (PSA) und den medizinischen Bedarf der Menschen an vorderster Front stehen vorerst bis zu zehn Millionen Euro bereit. Wo Unternehmen und Arbeitsplätze wackeln, ist aber auch die Sozialbehörde finanziell gefordert. So muss das Jugendamt öfter bei Unterhaltszahlungen einspringen. Kurzarbeit, geschlossene Grenzen und Gaststätten zwingen viele Einwohner zum Behördengang. Dem Waldshuter Tarifverbund (Busse, Bahn) fehlen die Erlöse der Schüler-Abonnements und in Pandemie-Zeiten muss auch in öffentlichen Gebäuden das Reinigungspersonal öfter an die Arbeit.

Wegen der Corona-Pandemie tagten die 50 Kreisräte weiträumig verteilt in der Gemeindehalle Unterlauchringen. Auftakt der Maßnahmen gegen die Krankheit war die Beschaffung der Schutzausrüstung für Krankenhäuser, Heime, Arztpraxen, Hilfsorganisationen und andere im Kreisgebiet. Ein wesentlicher Teil der rund zehn Millionen Euro, mit denen der Kreis in Vorleistung tritt. Gesundheits-Dezernentin Corinna Schweizer hält diesen ersten Schritt, bei dem die Mitglieder des Krisenstabes auch private Kontakte zu Herstellern im asiatischen Raum nutzten, für einen entscheidenden Faktor im Kampf gegen das Virus: „Die frühe Ausstattung der Heime mit Schutzausrüstungen hat Wirkung gezeigt.“

An einem Thema arbeitet die Leitung des 50-köpfigen Corona-Stabes der Kreisbehörde bisher vergebens. Ein „Ersatzpflegeheim“, das Covid-19-Kranke aufnimmt, wenn die pflegenden Angehörigen zu Hause ausfallen, fehlt weiterhin. Gesucht sind leer stehende, aber funktionstüchtige Pflegeeinrichtungen, in denen die Patienten längere Zeit isoliert werden können.

Auf dem Weg zurück zum Normalbetrieb ist das Klinikum Hochrhein, dessen Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt die Zusammenarbeit mit anderen Kliniken und Heimen würdigte. Das ehemalige Kreiskrankenhaus in Stühlingen, das jetzt zum Hegau-Bodensee-Klinikverbund gehört, ist nicht in die Corona-Patientenversorgung des Kreises integriert, erfuhr Kreisrat Erhard Graunke (FDP) auf Anfrage.

Hoffnungsvoll nach unten entwickelt sich im Kreis die Zahl der Infizierten, wohl auch weil das Infektionsgeschehen am Hochrhein nicht sehr intensiv war. Die freiwilligen Tests der Mitarbeiter im Haus brachten bei 489 Getesteten 19 positive Befunde, verteilt über alle Abteilungen. Auf der isolierten Station gebe es „keine erhöhte Infektionsrate“, so Schlaudt, ein Hinweis auf sorgfältigen Umgang mit dem Problem.

Corona wird auf den Landkreis auch handfeste finanzielle Auswirkungen haben. Für konkrete Prognosen ist es laut Finanzdezernent Michael Hajden zu früh. Er geht aber davon aus, dass der Landkreis die Millionen von Bund, Land und den unterstützten Einrichtungen voll erstattet bekommt. Die Kreisräte nahmen die Berichte ohne Diskussion zur Kenntnis. Harald Würtenberger (Freie Wähler) dankte der Sprecherin des 50-köpfigen Stabes, Carmen-Denise Sigg, für ihre Arbeit.