von SK

Im Bemühen, möglichst viele Menschen für die Impfung zu gewinnen, setzt der Landkreis weiterhin „auf niederschwellige, unkomplizierte Angebote“, wie es in einer Mitteilung des Landratsamts heißt. Neben dem Mini-KIZ in Bad Säckingen tourt seit dem 5. Oktober auch wieder das mobile Impfteam im Impfbüsle durch den Landkreis. Doch wie kommen die Angebote an?

Impfungen im Oktober

Im Monat Oktober wurden laut Landratsamt im Mini-KIZ und an 42 verschiedenen Standorten im Landkreis insgesamt 1816 Impfungen vorgenommen. Davon seien 759 Erstimpfungen (mit den Impfstoffen Biontech und Johnson & Johnson) gewesen. Dies entspricht einem Anteil von 44 Prozent an den Impfungen insgesamt. 961 waren Zweit- oder Boosterimpfungen (55,9 Prozent).