Seit Wochenbeginn gehen wir maskiert einkaufen. Das ist ungewöhnlich, aber wenn‘s gegen das böse Virus hilft, macht‘s Sinn. Erstaunlich ist, zumindest eigenen Beobachtungen zufolge, wie diszipliniert die Einkäufer und Einkäuferinnen die Mundschutz-Pflicht erfüllen. Letztere haben sogar schon positive Nebeneffekte entdeckt. „Da brauche ich keinen Lippenstift mehr“, erklärt eine Dame beim Verweilen in der Gemüseabteilung.

Hochrhein/Südschwarzwald Corona-Krise: Die aktuellen Entwicklungen am Hochrhein und im Südschwarzwald Das könnte Sie auch interessieren

Andere hingegen haben essenzielle Probleme: die Brillenträger. Ist die Maske aufgesetzt, freut sich das gute Gewissen, aber nach ein paar Atemzügen kommt die Erkenntnis, dass die Sicht auch schon besser war. Denn mit Mundschutz beschlägt die Brille. Wer beim Einkaufen nichts dem Zufall überlässt, sondern methodisch, also mit Einkaufszettel, vorgeht, hat quasi das Nachsehen und verliert beim Ausatmen den Durchblick.

Beim Ausatmen herrscht plötzlich Nebel

Das Geschriebene verschwimmt. Wo vorher „Milch“ stand, herrscht plötzlich Nebel. Die Luft anhalten kann eine Option sein, bringt einen aber nicht weit. Wer die Brille abnimmt, hat zwar plötzlich ein klares Sichtfeld, erkennt in der Dosentomatenabteilung jedoch unter Umständen den Unterschied zwischen „Tomaten stückig“ und „Tomaten arrabiata“ nicht, was spätestens zuhause am Mittagstisch zu Diskussionen führt.

Meinung Ein Hoch auf das Telefon – denn dieses erlebt in der Corona-Krise eine neue Blütezeit von Peter Schütz Das könnte Sie auch interessieren

Brillenträger können es drehen und wenden, wie sie wollen: Ein Patentrezept gegen beschlagene Brillengläser gibt es nicht. Wenn man ausatmet, steigt die warme Luft nach oben und kondensiert an den Brillengläsern. Das bisschen Physik macht sich an der Kasse beim Eintippen der Geheimzahl oder Durchsuchen des Geldbeutels erneut bemerkbar. „Mir ging es gleich“, sagt die ebenfalls bebrillte Kassiererin, „bis ich herausgefunden habe, dass die Maske eng anliegen und die Brille über der Maske sein muss“.

Besserer Durchblick mit Kontaktlinsen?

„Das funktioniert?“ „Garantiert. Sie werden schon sehen.“ Derart ermutigt, geht es etwas später in die nächste Konversation. „Hallo, komme grad vom Einkauf zurück, wo ich festgestellt habe: Brillenträger haben‘s mit Maske schwer, denn die Brille läuft an.“ „Ja, das ist tatsächlich gemein, das mit der Brille! Vielleicht schaffen Sie sich Kontaktlinsen an?“ Manche Leute haben voll den Durchblick.