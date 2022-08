Bei der am Mittwochmorgen aufgefundenen Bombe an der Bahnstrecke in Lörrach-Brombach handelt es sich um eine etwa 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe. Sie wird noch im Laufe des heutigen Tages entschärft, teilt die Polizei in einem Update mit.

Der Bahnverkehr auf der Strecke Steinen-Lörrach ist eingestellt, laut Bahn wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Wie läuft die Entschärfung ab?

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Stuttgart ist vor Ort im Einsatz und wird die Bombe voraussichtlich im Laufe des Abends entschärfen. Zum eigenen Schutz seien die Bürger aufgerufen, den Anweisungen der Sicherheitskräfte im Gebiet unbedingt Folge zu leisten.

Laut Polizei müssen für die Entschärfung in einem Umkreis von voraussichtlich 500 Metern um die Fundstelle sämtliche Wohn- und Geschäftsgebäude geräumt werden. Dafür soll auch die B 317 gesperrt werden. Laut Polizeiangaben sind davon rund 3500 Bewohner betroffen.

Als erste Sammelstelle steht die Halle bei der Astrid-Lindgren-Schule in Hauingen zur Verfügung.

Wie ist die Bombe gefunden worden?

Die Fliegerbombe ist am Mittwochmorgen, gegen 10.10 Uhr bei Bauarbeiten an der Bahnstrecke in Lörrach-Brombach gefunden worden. Der unmittelbare Bereich wurde sofort abgesperrt, informieren die Bundespolizei Weil am Rhein und das Polizeipräsidium Freiburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Kurz nach dem Fund wurde die Bevölkerung über die Warn-App Nina gewarnt.

Über die Warnapp Nina werden die Bürger über den Kampfmittelfund gewarnt. | Bild: Völk, Melanie

Was ist über die Bombe bekannt?

„Nach ersten Bildern handelt es sich mutmaßlich um eine amerikanische Fliegerbombe“, erklärt Polizeisprecher Mathias Albicker am Morgen auf Anfrage des SÜDKURIER. Die Bombe sei gegen 10.10 Uhr entdeckt worden. Mittlerweile ist bekannt, dass es sich um eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe handelt. Der Bereich rund um den Fundort sei großräumig abgesperrt worden. Der Fundort befinde sich in der Nähe der dortigen Sporthalle.

Wer ist im Einsatz?

Neben dem Kampfmittelräumdienst, der beim Regierungspräsidium Stuttgart angesiedelt ist, sind laut Polizeisprecher Mathias Albicker mehrere Streifen der Polizei, die Bundespolizei mit mehreren Streifen, der Rettungsdienst und die Feuerwehr vor Ort.

Welche Auswirkungen hat der Bombenfund auf den Bahnverkehr?

„Die Entschärfung einer Fliegerbombe stört den Zugverkehr zwischen Lörrach Hbf und Steinen. Die Strecke ist gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bus ist eingerichtet“, informiert die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite.