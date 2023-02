Küssaberg: 1000 Euro Schaden nach Einbruch in den Kiosk

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die sich in der Nacht auf Dienstag, 21. Februar, in der Minigolfanlage in Rheinheim ereignet hat. Wie Verwaltung und Polizei mitteilen, sind Unbekannte in den Kiosk eingedrungen, haben dort volle Flaschen zerschlagen und die Gefriertruhe offen stehen gelassen.

Mit der Beute von einer halben Kiste Bier seien die Unbekannten zum nahegelegenen Schulhof gezogen, haben dort die Flaschen leer getrunken und anschließend zerschlagen, auch eine gestohlene Flasche Aperól ging zu Bruch. Zudem wurde eine Scheibe der dortigen Toilettenanlage eingeschlagen.

Den Schaden gibt die Polizei mit rund 1000 Euro an. Der Polizeiposten Tiengen (07741/8316-0) ermittelt. (kur)

Waldshut-Tiengen: Zusammenstoß bei der Banschacher Brücke

Zwei Autos sind am Mittwoch, 22. Februar, kurz vor 16.30 Uhr, auf der Landesstraße Richtung Küssaberg an der Banschacher Brücke ineinander gekracht. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall beim Einfädeln von der Abfahrt B34 auf die L157.

Laut Angaben krachte eine 58-Jährige mit ihrem VW beim Einbiegen in einen Peugeot einer 31-Jährigen, die Richtung Küssaberg unterwegs war. Die beiden Frauen mussten an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt werden. Die 31-Jährige kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Die Autos waren der Polizei zufolge nicht mehr fahrtüchtig. Sie mussten abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 8000 Euro.

Bad Säckingen: Mann schlägt auf Zugfenster ein – Bundespolizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat am Fasnachtssamstag, 18. Februar, 21.10 Uhr, im Bahnhof Bad Säckingen mit der Faust die Seitenscheibe des Triebwagens eines Interregioexpresses (IRE) demoliert. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren ein und sucht Zeugen.

Die kaputte Scheibe am Interregioexpress. | Bild: Bundespolizei

Laut Mitteilung der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein überquerte der Mann am Haltepunkt Bad Säckingen unbefugt die Gleise, als der IRE aus Basel eingefahren war. Er sprach laut Angaben den Lokführer an, beschwerte sich offensichtlich über die Deutsche Bahn.

Nach kurzer Diskussion habe der Lokführer das Seitenfenster wieder geschlossen, um die Fahrt fortzusetzen. Der Unbekannte habe daraufhin gegen die Scheibe geschlagen.Der Mann, geschätzt 30 Jahre alt und schwarz gekleidet, lief davon.

Der Zug setzte die Fahrt mit Verspätung fort. Die Höhe des Schadens an der Scheibe sei nicht bekannt.

Die Bundespolizei (07628/80590 oder E-Mail) hofft, dass jemand den Vorfall beobachtet, fotografiert oder gefilmt hat und sich meldet.

Rheinfelden: Scheiben eines Bistros beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Mit einem Stein hat ein Unbekannter in Rheinfelden mehrere Fensterscheiben eines Bistros am Kirchplatz beschädigt. Die Polizei gibt den Tatzeitraum zwischen Dienstag, 21. Februar, 23 Uhr, und Donnerstag, 23. Februar, 10 Uhr, an. Ein Einbruchsversuch sei auszuschließen, schreibt die Polizei weiter. Der Schaden an den Sicherheitsglasscheiben liege bei mehreren tausend Euro.

Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/7404-0) sucht Zeugen.