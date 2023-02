Der Fall der seit 10. September 2020 vermissten Wanderin Scarlett S. bleibt möglicherweise für immer ungelöst. Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen hat am 21. Februar 2023 das Todesermittlungsverfahren eingestellt.

Hinweisen wird weiterhin nachgegangen

Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Akte Scarlett S. damit geschlossen wäre. Die zum heutigen Zeitpunkt 29 Jahre alte Frau aus nordrhein-westfälischen Bad Lippspringe, wird weiter offiziell als vermisst geführt. Sobald neue Hinweise auf ihren Verbleib vorliegen, gehen die Ermittlungsbehörden dem nach.

Zuletzt war Scarlett S. am Vormittag des 10. September 2020 in einem Lebensmittelgeschäft in Todtmoos durch eine Überwachungskamera erfasst worden. Zu diesem Zeitpunkt befand sie sich alleine auf einer mehrtägigen Streckenwanderung auf dem Schluchtensteig, einem bekannten Wanderweg durch den Südschwarzwald. Dessen sechste und letzte Etappe endet in dem 22 Kilometer südlich von Todtmoos gelegenen Wehr. Dort kam die damals 26-Jährige nie an.

Keine Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen

Anfang August 2021 hat die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen im Fall Scarlett S. ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. „Die umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben keine Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen ergeben“, hieß es von Seiten der Behörde nun am Mittwoch.

Die Hintergründe des Verschwindens seien nach wie vor unklar. Auch die Auswertung von mehr als 500 Hinweisen durch die Ermittlungsbehörden hätten keine neuen Erkenntnisse über den Verbleib der Vermissten gebracht.

Dass Scarlett S. Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte, ist nur eine mögliche denkbare Ursache für ihr Verschwinden. Sie könnte auch in dem unwegsamen Gelände der Wehratalschlucht einen Unfall erlitten, zu Tode gekommen und ihr Leichnam bisher nicht entdeckt worden sein. Denkbar seien auch weitere Szenarien.

Bundesweit und sogar international Aufmerksamkeit erhielt der Fall Scarlett S. spätestens, nachdem er Ende Juni in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ aufgegriffen wurde. Nach angaben des Senders verfolgten fünf Millionen Zuschauer die Ausstrahlung, nach der rund 150 neue Hinweise an die zuständige Staatsanwaltschaft in Waldshut-Tiengen eingegangen waren.