Waldshut-Tiengen: Schläger machen sich aus dem Staub

Der Polizei ist am Montag, 22. Mai, gegen 21 Uhr, eine Schlägerei am Busbahnhof gemeldet worden. Mehrere Unbekannte sollen eine Person getreten und auf sie eingeschlagen haben. Wie die Polizei berichtet, tauchte gleichzeitig ein leicht verletzter 44-Jähriger auf dem Revier auf. Er habe angegeben, er sei geschlagen worden.

Die Polizei machte sich auf den Weg zum Busbahnhof. Als die Beamten dort ankamen, waren der oder die Täter bereits weg.

Lottstetten: Zwei Autofahrer geraten aneinander

Glimpflich ist am Montag, 22. Mai, gegen 15.30 Uhr, ein missglücktes Überholmanöver auf der B27 bei Lottstetten ausgegangen. Ein 62-Jähriger wollte mit seinem Renault laut Polizeimitteilung einen Lastwagen überholen. Gegenverkehr nahte, er musste den Vorgang abbrechen. Beim Wiedereinfädeln soll er die Stoßstange eines Autos mit dessen 56-jährigen Fahrer gestreift haben.

Während der 62-Jährige zum Überholen angesetzt habe, habe der 56-Jährige beschleunigt. Der Unfallhergang mutierte offensichtlich zum Streitfall zwischen den beiden. Der 56-Jährige soll eine Delle ins Dach des Renaults geschlagen, zudem den älteren Mann beleidigt haben.

Waldshut-Tiengen: Lieferwagen verursacht Schaden in der Fußgängerzone

Ein Lastwagenfahrer (46) hat am Dienstag, 23. Mai, gegen 10 Uhr, in der Fußgängerzone in Waldshut einen beträchtlichen Schaden von geschätzt 2500 Euro angerichtet und ist weitergefahren. Jetzt ist er wohl wegen Unfallflucht dran, wie die Polizei schreibt.

Der Mann wollte Waren ausliefern. Er fuhr mit seinem Lastwagen gegen einen Sonnenschirm, der wiederum einen Verkaufsständer umstieß. Eine aufmerksame Fußgängerin konnte Fahrer und Lastwagen identifizieren. Die Polizei stellten den 46-Jährigen kurz darauf.

Waldshut-Tiengen: Vorfahrtsmissachtung mit zwei Leichtverletzten

Wegen einer Vorfahrtsmissachtung ist es am Dienstag, 23. Mai, 9.55 Uhr, im Gewerbepark Hochrhein (ehemaliges Lonzaareal) in Waldshut an der Kreuzung Lonzaring/Hermann-Staudinger-Straße zu einem Unfall gekommen. Ein 77-Jähriger übersah wohl den von rechts kommenden, von einer 52-Jährigen gesteuerten Wagen.

Sie und die Beifahrerin des Unfallverursachers kamen leicht verletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus, teilt die Polizei mit. Die beiden massiv beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei gibt den Gesamtschaden mit rund 25.000 Euro an.

Jestetten: Sachbeschädigungen an Schulen

Die Polizei in Jestetten (07745 7234) sucht zu zwei Fällen von Sachbeschädigung Zeugen und hofft auf Hinweise. Ein oder mehrere Täter wüteten am Wochenende an der Grund- und Hauptschule in der Schaffhauser Straße. An der Mensa wurde laut Mitteilung ein Fenstersims demoliert und die Wand beschmiert. Schaden: 3000 Euro. Die Polizei taxiert den Tatzeitraum auf Freitag, 19. Mai, 16 Uhr, bis Montag, 22. Mai, 7 Uhr.

Bereits am Wochenende davor sollen ein oder mehrere Unbekannte(r) bei der Sporthalle der Realschule ein Metallgeländer aus der Verankerung gerissen haben. Schaden: 3500 Euro.