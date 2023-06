Lörrach: Männergruppe schlägt auf 54-Jährigen ein

Scheinbar grundlos wurde am Freitag, 2. Juni, gegen 20.35 Uhr ein 54-jähriger Mann im Hebelpark in Lörrach von einer mehrköpfigen Gruppe geschlagen und getreten.

Es sollen sich um zirka fünf Männer im Alter zwischen 15 und 30 Jahren gehandelt haben, teilt die Polizei mit.

Einer sei schwarzhaarig gewesen und habe ein helles Oberteil getragen. Der Geschädigte wurde mit Gesichtsverletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 1730 zu melden.

Lörrach: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus führt zu Großeinsatz

Zu einem Kellerbrand in einem mehrstöckigen Mehrfamilienhaus in Lörrach wurden am Freitag, 2. Juni, gegen 16.26 Uhr Rettungsdienst und Polizei gerufen.

Aufgrund der Rauchentwicklung wurde das Gebäude und der angebaute Komplex in der Wiesenstraße evakuiert. Die Feuerwehr konnte laut Bericht der Polizei den Brand schnell löschen.

Offenbar fing ein überhitzter Akku Feuer, das auf das Kellerinventar übergriff. Die Bewohner konnten nach dem Feuerwehreinsatz in ihre Wohnungen zurück. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe kann bislang nicht angegeben werden.

Die Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz. Die Wiesenstraße musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Grenzach-Wyhlen: Betrunkener Fahrer kommt auf Gegenfahrbahn und beschädigt drei Fahrzeuge

Unter Alkoholeinfluss kam am vergangenen Samstag, 3. Juni, gegen 14 Uhr ein 55 Jahre alter Autofahrer auf der K6332 bei Wyhlen auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer touchierte laut Zeugen nacheinander einen entgegenkommenden Mercedes, den hinter diesem fahrenden BMW und einen nachfolgenden Subaru.

Dabei verlor der 55-Jährige an seinem Ford den vorderen linken Reifen und kam zum Stillstand. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Alle anderen Beteiligten blieben laut Polizei unverletzt. Die vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von gesamt rund 22.000 Euro. Ein Test bei dem 55-jährigen ergab einen Wert von über 1,2 Promille.

Die Fahrbahn wurde zur Unfallaufnahme voll gesperrt. Für die Reinigung der Straße war die Straßenmeisterei mit vor Ort.

Bad Säckingen: Überhitzte Deckenlampe sorgt für Feuer in Schuhgeschäft

Zu einem kleineren Brand kam es am Freitag, 2. Juni, in einem Schuhgeschäft in der Wallbacher Straße in Bad Säckingen.

Polizei, Feuerwehr, sowie Rettungsdienst rückten aus. Festgestellt wurde ein kleines Feuer im Eingangsbereich. Ursächlich hierfür war laut Polizei offensichtlich eine überhitzte Deckenlampe, deren Kunststoff mutmaßlich Feuer fing und auf den Boden tropfte.

Der brandhemmende Bodenbelag dürfte das Entstehen eines größeren Brandes verhindert haben. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Laufenburg: Frau löscht eigenständig Brand in der Küche

Zu einem Küchenbrand in Laufenburg-Binzgen wurden am Freitag, 2. Juni, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gerufen. Eine Frau hatte gegen 12.25 Uhr den Notruf ausgelöst.

Die Frau konnte vor Eintreffen der Rettungskräfte den Brand selbst löschen. Mutmaßlich ließ sie ihren Herd kurze Zeit unbeaufsichtigt, als sich das Fett in einer erhitzen Pfanne entflammte und den Filter der Abzugshaube in Brand setzte.

Waldshut-Tiengen: Zwei Pedelec-Fahrer werden bei Kollision verletzt

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pedelec-Fahrer kam es am Sonntag, 4. Juni, gegen 15.20 Uhr auf dem Radweg neben der B 34 zwischen Tiengen und dem Gewerbegebiet Kaitle.

Laut Polizei fuhr ein 65-Jähriger auf seinem Pedelec in Richtung Kaitle und stieß auf einer leicht abschüssigen Strecke mit einem entgegenkommenden 62-Jährigen zusammen.

Beide wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Pedelecs wird auf 400 Euro geschätzt.

Ühlingen-Birkendorf: Brand in einem Recyclingbetrieb ruft Feuerwehr auf den Plan

Wegen starker Rauchentwicklung wurden am Sonntag, 4. Juni, kurz vor 21 Uhr, die Polizei und Feuerwehr zu einem Recyclingbetrieb im Ortsteil Ühlingen gerufen.

Dort stand eine Lagerstätte für Bauschutt mit verschiedenen Materialen in Brand. Die Feuerwehr war mit 29 Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen im Einsatz und konnte den Brand schnell löschen.

Hinweise auf die Brandursache liegen nicht vor, aufgrund der warmen und trockenen Witterung wird von einer Selbstentzündung ausgegangen. Laut dem Betreiber ist kein Sachschaden entstanden.