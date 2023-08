Waldshut-Tiengen: Autofahrer kommt von Straße ab

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen, 16. August, gegen 7.45 Uhr, auf der B 34 in der Waldshuter Schmittenau.

Aus bislang unbekannter Ursache war der 60-jährige Autofahrer in Fahrtrichtung Waldshut nach links geraten, so die Polizei. Sein Auto überfuhr einen Fahrbahnteiler, überquerte die Gegenfahrbahn und prallte auf dem Gelände eines Autohauses schließlich gegen einen zu Verkaufszwecken ausgestellten Auto.

Der zunächst benommen wirkende Autofahrer blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Schaden liegt bei rund 28.000 Euro.

Lottstetten: Mofa-Fahrer verletzt sich bei Streifvorgang mit SUV

Ein Mofa-Fahrer hat sich bei einem Streifvorgang mit einem SUV am Mittwochabend, 16. August, auf der K 6580 zwischen Lottstetten und Rafz/Schweiz leicht verletzt. Der 81-Jährige hatte laut Polizeimeldung auf der abgesperrten Fahrspur den dortigen einspurigen Baustellenabschnitt befahren.

Als er sich in den fließenden Verkehr wieder einordnen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Gefährt, da er einer Warnbake ausweichen musste. Der Mofa-Fahrer streifte den in die gleiche Richtung fahrenden SUV eines 78 Jahren alten Mannes und stürzte.

Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Zur weiteren medizinische Versorgung kam der Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Stühlingen: Brand in Transformatorenhaus

In der Nacht auf Donnerstag, 17. August, gegen 0.40 Uhr, kam es auf einem Betriebsgelände in Stühlingen-Weizen zu einem Brand in einem Transformatorenhaus. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen an und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Eine technische Ursache erscheint wahrscheinlich.

Die Höhe des Schadens ist laut Mitteilung der Polizei noch nicht bekannt.

Kanton Aargau Entsetzen in Rietheim: Ein Brand zerstört das Restaurant „Krone“ Das könnte Sie auch interessieren

Schopfheim: Unter Drogen und ohne Führerschein Unfall verursacht

In der Hauptstraße hatte am Mittwoch, 16. August, gegen 22.30 Uhr, ein 28 Jahre alter Mann sein Fahrzeug geparkt und beabsichtigte, vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah er laut Polizei einen kommenden Mercedes und es kam zum Zusammenstoß. Während der Verkehrsunfallaufnahme entstand der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bei dem 28-Jährigen.

Kreis Lörrach Autofahrer stirbt nach Kollision auf der A5 im Kreis Lörrach Das könnte Sie auch interessieren

Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Zudem war dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den Fahrzeugen entstand Schaden von mehreren tausend Euro.