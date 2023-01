Wehr: Fahrer alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs, der Beifahrer hat Drogen im Rucksack

Ein Autofahrer war am Montagmorgen, 23. Januar, in Wehr mutmaßlich alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs, sein Beifahrer hatte Drogen dabei. Der Polizei wurden kurz nach 8 Uhr ein auffällig fahrendes Auto mitgeteilt.

Das gesuchte Auto habe schließlich gegen 8.30 Uhr in Wehr angehalten werden können. Beim 55 Jahre alten Fahrer wurde eine deutliche Alkoholfahne und weitere konsumtypische Auffälligkeiten wahrgenommen werden, berichtet die Polizei.

Ein Alcomatentest scheiterte, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Dabei zeigte sich der Fahrer zusehends aggressiver und beleidigte eine Polizeibeamtin. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt.

Beim 32-jährigen Beifahrer fanden die Polizisten Marihuana im mitgeführten Rucksack, außerdem ein verbotenes Messer und ein Pfefferspray. Diese Gegenstände wurden beschlagnahmt. Gegen ihn wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz ermittelt.

Rheinfelden: Brand bei Vogt Plastic endet glimpflich

Bei Vogt Plastic in Rheinfelden ist am Montag ein Förderband in Brand geraten. Der Brand wurde laut Polizei gegen 14.20 Uhr gemeldet, und konnte gegen 16.30 Uhr gelöscht werden. Als Brandursache gibt die Polizei Recyclingmaterial auf einem Förderband an. Durch einen möglichen Rückstau und einer permanenten Reibung durch das Förderband könnte sich dieses entzündet haben.

Der Brandschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Rheinfelden war mit vier Abteilungen vor Ort. Unterstützt wurde die Feuerwehr Rheinfelden von zwei Werksfeuerwehren. Neben der Feuerwehr und der Polizei waren auch der Rettungsdienst sowie Vertreter der Stadt Rheinfelden vor Ort. Es bestand laut Angaben keine Gefahr für die Bevölkerung und für die Umwelt.

Laufenburg: Jugendlicher auf Motorroller verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

Ein jugendlicher Motorrollerfahrer hat sich am Montagabend, 23. Januar, bei einem Verkehrsunfall in Laufenburg leicht verletzt. WIe die Polizei berichtet, war der 15-Jährige gegen 18 Uhr mit dem Auto eines 78-Jährigen kollidiert, der aus dem Laufenpark auf die bevorrechtigte Waldshuter Straße einfuhr und im Einmündungsbereich den abbiegenden Rollerfahrer erfasste.

Der Jugendliche stürzte auf die Straße und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen war an der Unfallstelle im Einsatz. Da bei der Überprüfung des Rollers teils erhebliche technische Mängel zu Tage kamen, wurde dieser noch an Ort und Stelle außer Betrieb gesetzt. Laut Angaben der Polizei entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von je rund 1000 Euro.

Herrischried: Zwei Verletzte bei Frontalkollision zwischen Auto und Lieferwagen

Ein Auto und ein Lieferwagen sind am Montag, 23. Januar, gegen 12 Uhr, auf der L 151 bei Herrischried-Högschür frontal zusammengestoßen. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt und kamen in eine Klinik.

Die Polizei beschreibt den Vorgang wie folgt: Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 46-jährige Autofahrer am Ende einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit entgegenkommenden Lieferwagen zusammengestoßen. Der 46-jährige Lieferwagenfahrer wurde in seinem schwer beschädigten Gefährt eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Versorgung in eine Klinik gebracht. Laut Polizei erlitten beide Fahrzeuge einen Totalschaden. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro. Die Straße wurde von einer Fachfirma gereinigt.

Wehr: Fußgängerin stürzt nach Zusammenstoß mit einem Pkw – leicht verletzt

Eine Fußgängerin ist am Montag, 23. Januar, kurz vor 14 Uhr, in Wehr mit einem Auto zusammen gestoßen. Dabei stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 57-jährige Autofahrer beim Rückwärtsfahren einen Gehweg gekreuzt und die dort befindliche 91-jährige Frau touchiert.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand erlitt die Frau leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand kein Sachschaden.

Kanton Aargau Auto landet auf dem Dach – ein Mitfahrer (18) muss reanimiert werden, er stirbt am Abend im Spital Das könnte Sie auch interessieren

Bad Säckingen: Größerer Feuerwehreinsatz wegen starker Rauchentwicklung aus Kamin

Eine starke Rauchentwicklung aus dem Kamin eines Hauses in der Bad Säckinger Innenstadt hat am Montagmittag, 23. Januar, einen größeren Einsatz ausgelöst. Gegen 15.40 Uhr war laut Polizei Rauch im Bereich eines Dachstuhles gemeldet worden.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten mit starken Kräften an. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Befeuerung eines Holzofens für die massive Rauchentwicklung verantwortlich war. Ein offenes Brandgeschehen gab es nicht.

Ühlingen-Birkendorf: Junge Autofahrerin übersteht Unfall mit leichten Verletzungen

Leicht verletzt hat eine junge Autofahrerin einen Unfall am Montag, 23. Januar, zwischen Riedern am Wald und Berau überstanden. Die 18-jährige hatte laut Polizei gegen 16.40 Uhr kurz vor Berau die Gewalt über ihr Auto verloren, als sie zu weit nach rechts geraten war. Der Kleinwagen schleuderte nach links von der Straße, prallte gegen einen Baum und blieb auf der Seite liegen.

Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Auto entstand laut Polizei ein Totalschaden in Höhe von rund 7500 Euro, auch der Baum erlitt erheblichen Schaden. Der Rettungsdienst war mit bodengebundenen Kräften und mit einem Rettungshubschrauber im Einsatz, die Feuerwehr mit zwei Einsatzfahrzeugen.

Ühlingen-Birkendorf: Lieferwagen rutscht in Gegenverkehr

Ein Lieferwagen ist am Montag, 23. Januar, kurz vor 17 Uhr auf der K 6502 bei Brenden in den Gegenverkehr gerutscht. Der 23-jährige Fahrer dürfte bei den winterlichen Witterungsverhältnissen zu schnell gewesen sein, berichtet die Polizei.

Der Lieferwagen kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto einer 27-jährigen Frau. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurde keiner der Beteiligten verletzt. Es entstand laut Polizei ein Schaden von je 5000 Euro pro Fahrzeug.

Ühlingen-Birkendorf: Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am 20. Januar

Bereits am Freitag, 20. Januar, hat sich bei Riedersteg (Ühlingen-Birkendorf) auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Krenkingen/Berghaus ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei jetzt berichtet, waren zwei Autos gegen 7Uhr an der Verzweigung zur L 157 kollidiert. Dabei soll aber nur ein leichter Sachschaden entstanden sein.

Der mutmaßliche Unfallverursacher habe laut Angaben auf eine polizeiliche Unfallaufnahme verzichten wollen und nahm die Personalien des anderen Unfallbeteiligten, einem 39 Jahre alten Mann, an sich, mit dem Versprechen, seinen Namen am Abend zu übermitteln.

Da dies bislang aber nicht geschehen sei, wurde die Polizei eingeschaltert Mehrere Fahrzeugführer sollen an der Unfallstelle vorbeigefahren sein und sich auch erkundigt haben. Diese Personen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/831 60, zu melden.