Kanton Basel-Landschaft: Unfallursache ist unklar

Bei einem schweren Unfall bei Ramlinsburg im Kanton Basel-Landschaft, südlich von Liestal, ist am frühen Dienstagmorgen, 20. Juni, kurz vor 3 Uhr, ein Autofahrer (75) ums Leben gekommen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, krachte der Mann mit seinem Auto frontal in eine Felswand neben der Alten Kantonsstraße. Trotz Reanimationsversuch starb er noch an der Unfallstelle.

Der 75-Jährige kam nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Wagen aus Richtung Lampenberg. Er fuhr auf der Hauptstraße Richtung Alte Kantonsstraße. Nachdem er die Brücke über die Bahnlinie und die Straße nach Waldenburg überquert hatte, fuhr er geradewegs über die Alte Kantonsstraße und krachte mit seinem Auto in die Felswand. Der 75-Jährige verletzte sich so schwer, das für ihn jede Hilfe zu spät kam.

Die Front ist komplett eingedrückt. | Bild: Kantonspolizei Basel-Landschaft

Die Unfallursache ist laut Angaben noch unklar. Spezialisten der Polizei und der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft ermitteln.

Neben der Polizei waren der Rettungsdienst, ein Helikopter der Rega, Feuerwehr und die Staatsanwaltschaft vor Ort. Ein Abschleppunternehmen lud das Unfallauto auf. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen auf diesem Straßenabschnitt.

Wehr: Frau und Kind (5) bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B518 bei Wehr-Öflingen am Dienstag, 20. Juni, 12.45 Uhr, sind eine Frau und ein Kind verletzt worden, teilt die Polizei mit. Laut Angaben kam es wegen einer Vorfahrtsmissachtung an der Kreuzung Öflinger Straße/Weckstraße zu einem Zusammenstoß.

Eine Frau kam mit ihrem Wagen aus Richtung Wehr. Sie wollte links abbiegen, übersah jedoch, dass ihr ein Auto entgegen kam. Es krachte.

Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, der Mann im Auto blieb unversehrt. Im anderen Fahrzeug wurde ein fünfjähriges Kind leicht verletzt. Die Fahrerin und ein Baby blieben unverletzt. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand ein Totalschaden, am anderen ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Die B518 war bis 14.15 Uhr gesperrt.

Die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen (07751 8963-0) hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Ühlingen-Birkendorf: Zigarettenautomat aus Lokal geklaut

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag, 18. auf 19. Juni, aus einer Gaststätte in Untermettingen, in der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, einen Zigarettenautomat geklaut, berichtet die Polizei. Die Tat ereignete sich laut Angaben zwischen 0.30 und 7 Uhr.

Der oder die Täter brachen in den Vorraum der Gaststätte ein und montierten den Automat ab. Der Diebstahlschaden könne noch nicht beziffert werden.

Die Polizei bittet diejenigen, die etwas beobachtet haben, sich beim Revier in Waldshut (07751 83160) oder beim Posten Bonndorf (07703 93250) zu melden.

Eggingen: Polizei verfolgt Mopedfahrer und stellt ihn

Die Polizei hat sich am Sonntag, 18. Juni, gegen 21.30 Uhr, in Eggingen mit einem Moped eine kleine Verfolgungsjagd geliefert. Laut Polizeimitteilung sah der 17-jährige Fahrer einen Streifenwagen und drehte den Gashahn auf. Offensichtlich fühlte er sich ertappt, weil am Zweirad kein Kennzeichen montiert war.

Die Polizei schaltete Blaulicht und Martinshorn ein. Was den Mopedfahrer laut Schilderungen wenig beeindruckte. Er hinderte die Streife am Überholen, raste über einen Waldweg und eine Wiese. Dort konnte die Polizei den jungen Mann stellen.

Die Beamten stellten fest: Der 17-Jährige hatte keine Fahrerlaubnis, das Moped war nicht zugelassen und nicht versichert.

Wer etwas gesehen hat oder möglicherweise vom Mopedfahrer gefährdet worden ist, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut (07751 83160) zu melden.

Rheinfelden: Vorfahrtsverletzung – Motorradfahrerin schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Cesar-Stünzi-Straße in Rheinfelden ist am Montagmorgen, 19. Juni, kurz vor 6 Uhr, eine 31-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam die Frau mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

An der Kreuzung zur Karlsstraße übersah sie wohl ein von einem 31-Jährigen gesteuertes Auto, das von rechts kam und Vorfahrt hatte.

Der Abschleppdienst musste das Motorrad abholen. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 4000 Euro.

Schopfheim: Motorradfahrerin (20) bei Unfall schwer verletzt

Ein betrunkener Autofahrer (57) hat am Sonntag, 18. Juni, 17.40 Uhr, auf der Kreisstraße bei Schopfheim, zwischen Gersbach und Schlechtbach, einen heftigen Unfall verursacht, bei dem eine 20-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg geflogen, wie die Polizei mitteilt.

Der Unfall ereignete sich an einer Baustelle, wo die Straße nur einspurig befahrbar und dfer Verkehr mit einer Ampel geregelt ist. Die 20-Jährige fuhr auf der Kreisstraße, hinter ihr ein 19-jähriger Biker. Sie mussten anhalten, weil die Ampel auf Rot stand. Bei Grün fuhren sie los. Nach 100 Metern soll ihnen der 57-Jährige mit seinem Auto entgegen gekommen sein. Die 20-Jährige krachte mit ihrer Maschine frontal ins Auto. Sie flog in die Windschutzscheibe, prallte zurück auf die Fahrbahn.

Ihr Motorrad wurde wohl fünf Meter nach hinten geschleudert. Der 19-Jährige konnte nicht rechtzeitig stoppen, er fuhr über die Maschine der Frau und stürzte. Er wurde leicht verletzt.

Laut Alcomat hatte der Unfallverursacher 1,9 Promille Alkohol intus. Er musste zur Blutentnahme, den Führerschein ist er erst mal los.

Das Auto und das Motorrad der 20-Jährigen mussten vom Abschleppwagen abgeholt werden. Der Gesamtschaden soll bei rund 13.000 Euro liegen.

Neben Rettungsdienst und Polizei waren Feuerwehr und Straßenmeisterei vor Ort. Letztere wurde angefordert, weil der Hubschrauber bei der Landung die Baustellenabsicherung über die Fahrbahn wehte.

Efringen-Kirchen: Fahrer wird aus dem Cabrio geschleudert

Nach einem Unfall mit seinem Oldtimer-Cabrio bei Efringen-Kirchen am Sonntag, 18. Juni, 13.50 Uhr, ist ein 30-Jähriger mit schwersten Verletzungen vom Rettungshubschrauber in die Uniklinik Freiburg geflogen worden, berichtet die Polizei.

Laut Schilderungen fuhr der 30-Jährige mit seinem Cabrio auf der Kreisstraße Richtung Holzen. Aus Richtung Schallbach kam eine 34-Jährige mit ihrem Auto. Sie soll dem Mann die Vorfahrt genommen haben. Der wollte wohl ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Sein Wagen geriet ins Schleudern, drehte sich über die Fahrbahn und geriet von der Straße ab. Das Heck des Oldtimers krachte in eine Böschung. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 30-Jährige aus seinem Wagen auf die Fahrbahn geschleudert.

Einen Zusammenstoß mit dem Wagen der Frau konnte der Mann zwar verhindern, aber er zog sich schwerste Verletzungen zu.

Der Polizei zufolge hatte das nostalgische Fahrzeug keine Sicherheitsgurte oder sonstige Rückhalteeinrichtungen. Der Oldtimer musste abgeschleppt werden. Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

Weil am Rhein: Polizei nimmt Fahrraddiebe fest

Dank einer aufmerksamen Frau hat die Polizei am Montag, 19. Juni, gegen 18.30 Uhr, in einer Tiefgarage am Rathausplatz zwei Fahrraddiebe festnehmen können. Laut deren Pressemitteilung beobachtete die Frau, wie die beiden Männer, 25- und 27-jährig, ein abgeschlossenes Pedelec in die Tiefgarage trugen. Sie informierte die Polizei.

Die beiden Tatverdächtigen versuchten laut Angaben, das Fahrradschloss mit einer Akkupresse aufzubrechen, als die Beamten ankamen. Sie stellten die Presse und das weiße Pedelec der Marke Scott, Modell e-Ride, sicher. Nach der Vernehmung durften die beiden Männer wieder gehen.

Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621 97970) sucht nun den Besitzer des weißen E-Bikes.