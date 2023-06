Waldshut-Tiengen: Frontalkollision auf K6556

Auf der Kreisstraße zwischen den Waldshut-Tiengener Ortsteilen Aichen und Gutenburg ist es am Donnerstag, 15. Juni, gegen 19 Uhr, zu einem Frontalzusammenstoß gekommen, wie die Polizei meldet.

Eine 20-Jähriger kam mit seinem Wagen laut Angaben bei Gutenburg in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Sein Auto krachte frontal in das von einem 52-Jährigen gesteuerten, entegegen kommenden Fahrzeug.

Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Aber die beiden Autos waren Schrott. Sie mussten abgeschleppt werden.

Lauchringen: Lastwagen überholt riskant

„Elefantenrennen“ nennt man so etwas: Ein Lastwagen überholt den anderen. Auf der A98 zwischen dem Heidenäckertunnel und der Ausfahrt zur B314 hätte so ein riskantes Überholmanöver am Donnerstag, 15. Juni, gegen 12.15 Uhr, zu einem schweren Unfall führen können. Wenn die Fahrer im Gegenverkehr nicht aufgepasst hätten.

Den Schilderungen der Polizei folgend, überschätzte ein 33-Jähriger sich und seinen Brummi mit Anhänger. Obwohl dort für Lastwagen ein Überholverbot besteht, fuhr der Lastwagenfahrer kurz nach dem Heidenäckertunnel auf den zweispurigen Abschnitt an einem anderen vorbei.

Wo es dann einspurig weitergeht, hatte der 33-Jährige seinen Überholvorgang immer noch nicht beendet. Er fuhr über die Sperrfläche auf die Gegenfahrbahn. Die Fahrer in den entgegen kommenden Fahrzeugen mussten bremsen und ausweichen.

Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die gefährdet worden sind, sollten sich melden: bei der Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (07751 8963-0) oder beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531), das rund um die Uhr erreichbar ist.

St. Blasien: Er soll kontrolliert werden und gibt Gas

Als er beim Parkplatz bei der L149 bei St. Blasien hätte kontrolliert werden sollen, hat der Fahrer eines roten Kleinwagens Gas gegeben und ist davon gefahren. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Fahndung keinen Erfolg. Die Polizei sucht Fahrer und Auto.

Der Kleinwagen mit dem Kennzeichen FR soll zuvor durch die Friedhofstraße gerast sein, wie Zeugen berichtet hätten. Durch seine Fahrweise habe er womöglich andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, schreibt die Polizei weiter.

Die Polizei beschreibt den Mann so: etwa 40-jährig, kräftige Statur, Glatze, Vollbart.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) bittet diejenigen, die womöglich gefährdet worden sind, und etwas zum roten Kleinwagen sagen können, sich zu melden.

Steinen: Riskantes Überholmanöver auf der L135

Wegen eines riskanten Überholmanövers ist es auf der L135 nach dem Ortsausgang Steinen, Richtung Weitenau, am Mittwoch, 14. Juni, 18.30 Uhr, fast zu einem Unfall gekommen, schreibt die Polizei.

Der Fahrer mit einem weißen Skoda überholte laut Angaben einen dunklen Mini Cooper. Es ging knapp her. Gegenverkehr kam, der Skodafahrer schnitt den Cooper beim Einscheren.

Nur weil die Fahrerin im Mini Cooper voll auf die Bremse trat, kam es nicht zu einem Unfall. Aber sie verlor fast die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben den Skodafahrer mittlerweile ermittelt. Das Polizeirevier Lörrach (07621 176-0) sucht nun Zeugen, vor allem die Fahrerin oder den Fahrer des Wagens, der entgegen gekommen ist.

Lörrach: 70-Jähriger übersieht Gegenverkehr

Das Auto eines 70-Jährigen hat am Donnerstag, 15. Juni, gegen 12 Uhr, nach dem Überholen das Vorderrad eines Traktors gestreift. Laut Polizeimitteilung kam es auf der L138 zwischen Hauingen und Steinen zu einer heiklen Situation, als der 70-Jährige den Traktor überholte.

Laut Angaben übersah der Mann den Gegenverkehr. Der musste bremsen und ausweichen. Als der 70-Jährige wieder auf die rechte Spur fahren wollte, fuhr er mit seinem Wagen gegen das Traktorrad.

Verletzt wurde der Polizei zufolge niemand, den Schaden gibt sie mit rund 5000 Euro an.

Waldshut-Tiengen: Wertvolles E-Moutainbike gestohlen

Im Eingangsbereich des Krankenhauses in Waldshut ist am Donnerstag, 15. Juni, zwischen 15.35 und 16.30 Uhr, ein hellblaues E-Mountainbike der Marke Cube im Wert von 4500 Euro geklaut worden, wie die Polizei schreibt. Das Fahrrad war laut Angaben abgeschlossen.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) hofft auf Hinweise. Zur Tatzeit, so die Vermutung, müsste ein reger Besucherverkehr vor dem Klinikum geherrscht haben. Daher sei es wahrscheinlich, dass jemand etwas gesehen hat.