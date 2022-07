„Dieser Zug fällt aus“ – kein Bahnreisender will so eine Fahrgastinformation am Bahnhof lesen. Gleich mehrfach ist diese Nachricht offensichtlich am Dienstagabend an den Bahnhöfen in Lauchringen und Tiengen auf der Tafel erschienen. Ab 17 Uhr sind sämtliche Regionalbahnen ab Lauchringen nach Basel ausgefallen, wie ein Fahrgast in einer E-Mail an den SÜDKURIER schreibt.

Wegen massiven Verspätungen: Endstation Waldshut

Die Züge hätten so viel Verspätung gehabt, dass für sie in Waldshut Endstation gewesen sei. Sodass sie von dort aus, statt von Lauchringen, nach Basel zurückgefahren seien. Haben die Bahnreisenden von Tiengen aus immer noch die Möglichkeit, in einen Interregioexpress (IRE) zu steigen, bleibt für die Lauchringer in so einem Fall nur noch der Bus. Womit sich die Reisezeit dann aber erheblich verlängert.

Was war los? Der SÜDKURIER hat bei der Pressestelle der Deutschen Bahn in Stuttgart nachgefragt. Laut Mitteilung der Bahnsprecherin im Telefongespräch sind gleich mehrere Dinge zusammengekommen.

Reparaturarbeiten und kurzfristige Krankmeldungen

Der Hauptgrund: Reparaturarbeiten am Zug. Kurzfristig habe sich zudem Personal kurzfristig krank gemeldet. Und in einem Fall habe an der Strecke eine Störung beseitigt werden müssen. Verspätungen und Zugausfälle waren die Folge. „Kommt es zu Verspätungen, ist das Fahrzeug nicht da, wo es sein sollte“, erklärt die Bahnsprecherin.

Die Bahn kann in solchen Fällen nicht gleich reagieren

Die Mitarbeiter der Bahn würden alles tun, damit der Fahrplan funktioniere. Aber bei kurzfristigen Krankmeldungen oder technischen Störungen, die vorkommen können, könne die Bahn nicht sofort reagieren. Auch auf die Schnelle einen Schienenersatzverkehr zu organisieren, sei nicht möglich.

„Wir können uns bei den Fahrgästen nur ausdrücklich entschuldigen“, sagt die Bahnsprecherin.

Ärgerlich wird‘s für die Bahnreisenden, wenn sie völlig unvorbereitet mit solchen Ausfällen getroffen werden und die Auskünfte eher dürftig ausfallen.

Am Tag drauf: Zwei Störungen um die Mittagszeit

Am Tag darauf lief es laut der Bahnsprecherin wieder besser – fast nach Plan. Mit zwei Ausnahmen: Ihren Informationen zu Folge sind die Regionalbahnzüge um 11.58 und 13.57 Uhr ab Basel nach Lauchringen nur bis nach Waldshut gefahren. Von weiteren Störungen war ihr bis zum Nachmittag nichts bekannt.