Mit fast 200 Stundenkilometer ist ein Autofahrer am Sonntagnachmittag, 20. November, über die A 98 gerast. Wie die Polizei berichtet, hat die Verkehrspolizei Weil am Rhein im Bereich Rheinfelden die Geschwindigkeit kontrolliert.

Kurz vor 16 Uhr wurde der 36-jähriger Autofahrer mit fast 200 Stundenkilometern gemessen, erlaubt waren in diesem Bereich 80 Stundenkilometer. Der 36-Jährige überschritt laut Schätzung der Polizei die erlaubte Geschwindigkeit um 112 Stundenkilometer.

Welche Strafe erwartet den Mann?

Den Mann erwarten laut Angaben nun drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro plus Gebühren. (sk)