Kreis Waldshut/Kreis Lörrach vor 1 Stunde

Astrazeneca: Impftermine in den Kreisimpfzentren Tiengen und Lörrach müssen abgesagt werden

Die Aussetzung der Astrazeneca-Impfungen hat unmittelbare Auswirkungen auf die Impftermine in den Kreisimpfzentren (KIZ) in Tiengen und Lörrach. So wurden alle Kreisimpfzentren angewiesen, sämtliche Astrazeneca-Impftermine sofort abzusagen, informieren die Landratsämter Waldshut und Lörrach.