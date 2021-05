von sk

Ab Samstag, 15. Mai, kommt es im Landkreis Lörrach zu weiteren Lockerungen. Hintergrund ist die neue Corona-Verordnung des Landes, die am Donnerstag, 3. Mai, veröffentlicht wurde und weitere Öffnungsschritte in Baden-Württemberg regelt.

Da im Landkreis Lörrach derzeit die Bundesnotbremse nicht greift, gelten ab Samstag, 15. Mai, folgende Regelungen der Öffnungsstufe 1:

Hotels und andere Beherbergungsbetriebe, wie Ferienwohnungen oder Campingplätzen, dürfen öffnen

Die Außen- und Innengastronomie darf zwischen 6 und 21 Uhr öffnen

Betriebskantinen sowie Mensen an Universitäten und Hochschulen sind wieder geöffnet

Kulturveranstaltungen, insbesondere von Theater-, Opern- und Konzertaufführungen sowie Filmvorführungen im Freien sind mit bis zu 100 Teilnehmenden erlaubt.

Spitzen- oder Profisportveranstaltungen können im Freien abgehalten werden

Galerien, Museen und Gedenkstätten dürfen öffnen – ebenso Archive und Bibliotheken.

Zoologische und botanische Gärten dürfen ihren Außen- und Innenbereich öffnen.

Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen dürfen wieder kleine Gruppen von zehn Schülern unterrichten

Kleinere Freizeiteinrichtungen im Freien (Minigolfanlagen, Hochseilgärten, Bootsverleih) sind für kleine Gruppen von bis zu 20 Personen wieder geöffnet.

Sportanlagen dürfen für den kontaktarmen Freizeit- und Amateursport im Freien für kleine Gruppen bis 20 Personen wieder öffnen.

Auch die Außenbereichen von Schwimm-, Thermal- und Spaßbädern und sonstigen Bädern sowie Badeseen dürfen wieder öffnen.

Diese Regeln gelten bei den Besuchen Maskenpflicht und Kontaktdaten Für alle Einrichtungen gilt laut Mitteilung des Landratsamtes grundsätzlich die Maskenpflicht, die Pflicht zur Kontaktdatenübermittlung sowie die Einhaltung der Abstandsregeln. In allen Einrichtungen sind Obergrenzen der zulässigen Teilnehmerzahl (Personen oder Flächenbegrenzung) vorgesehen. Zutritt nur mit Nachweis Der Zutritt ist nur für Personen mit einem Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis möglich.

Die Lage ist aber fragil

Das Landratsamt Lörrach weist aber auch auf das aktuelle Infektiongeschehen hin. Am Donnerstag wurden 68 Neuinfektionen gemeldet und das RKI weist für den Landkreis am Freitag einen Inzidenzwert von 106 aus.

Das Landratsamt macht deutlich: „Hält dieser Trend an und überschreitet die Inzidenz an drei Tagen in Folge (inklusive Sonn- und Feiertagen) die kritische Marke von 100, tritt nach dem Infektionsschutzgesetz die Bundesnotbremse dann ab dem übernächsten Tag wieder in Kraft.“ In diesem Fall müssten die oben genannten Öffnungsschritte wieder zurückgenommen werden.

Mehr Infos zur neuen Corona-Verordnung und den Öffnungsschritten gibt es hier.