Bahn- und Busreisende, auch im Landkreis Waldshut, freuen sich auf den Start des 49-Euro-Tickets am 1. Mai. Mit einem Ticket und einem Preis können sie in ganz Deutschland Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs benutzen – Busse, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpresszüge. Was gilt im Waldshuter Tarifverbund (WTV)? Der SÜDKURIER beantwortet Fragen.

WTV-Geschäftsführer Lothar Probst sagt: „Wir freuen uns, wenn‘s losgeht. Ich bin gespannt, wie viele Neukunden ein Deutschlandticket bestellen.“

WTV: Wann und wo bekommt man das 49-Euro-Ticket?

WTV-Geschäftsstellenleiter Sebastian Nieselt schreibt auf SÜDKURIER-Nachfrage: „Beim WTV können 49-Euro-Tickets bereits bestellt werden. Auf der Homepage findet man dazu das entsprechende Formular.“ Dies muss ausgefüllt beim WTV abgegeben, zugeschickt oder gemailt werden. Wer vor dem 20. April bestellt, bekommt ein Plastikticket für alle WTV-Zonen rechtzeitig vor dem 1. Mai per Post zugeschickt. Für die deutschlandweite Nutzung und Prüfbarkeit muss der Kunde zusätzlich eine App herunterladen, die der WTV zur Verfügung stellt.

Was tun, wenn man bereits ein Abo beim WTV hat?

Abonnements der Bestandskunden stellt der WTV automatisch auf das Deutschlandticket um. Die Kunden müssen nichts weiter unternehmen. Nieselt: „Eine Ausnahme gilt für WT-Super-Ticket- und WT-Gold-Ticket-Abos.“ Die werden vom WTV nur auf Wunsch umgestellt. „Sonst würden die Tickets ihre Mitnahmeregelungen beziehungsweise Übertragbarkeit verlieren.“ Wer es umstellen möchte, muss ein Deutschlandticket beantragen beziehungsweise bestellen und das bestehende Abo kündigen.

Wie viel Geld spare ich mit dem Deutschlandticket?

Kann ich weitere Personen und Hunde mitnehmen?

„Nein“, heißt es auch beim WTV. „Eine Mitnahmeregelung gibt es beim Deutschlandticket weder für weitere Personen noch für Hunde.“ Für den Hund muss zusätzlich eine Einzelfahrkarte für Kinder gelöst werden.

Kann ich Fahrräder mitnehmen?

Das Deutschlandticket sieht laut Auskunft des WTV-Geschäftsstellenleiters auch keine Mitnahme von Fahrrädern vor. Der WTV bietet eine für 24 Stunden gültige Fahrradkarte an.

Kann ich auch in der 1. Klasse fahren?

Auf diese Frage möchte der WTV nicht antworten, weil dazu noch alles unklar ist.

Auf welchen Strecken des WTV gilt das Ticket nicht?

Das 49-Euro-Ticket gilt auf allen Strecken im Gebiet des WTV, auch im Korridorverkehr auf den Regionalbahnstrecken Singen-Schaffhausen-Erzingen sowie Schaffhausen-Jestetten-Lottstetten. Eine grenzüberschreitende Regelung, etwa eine Fahrt zwischen Waldshut und Koblenz/CH, gibt es nicht.

Gilt das 49-Euro-Ticket auch in der Schweiz?

Die Antwort haben wir hier für Sie aufgeschrieben.