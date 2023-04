Das 9-Euro-Ticket war ein voller Erfolg – und mit dem Deutschlandticket steht nun sein Nachfolger in den Startlöchern. Ab dem 1. Mai können Reisende damit alle Busse und Bahnen im Regional- und Nahverkehr nutzen.

Auch im Südwesten müssen sich die Verkehrsverbunde auf das neue Ticket einstellen. Das stellt auch die Fahrgäste vor Probleme. Wo kann ich das Ticket kaufen? Kann ich damit über die Grenze in die Schweiz fahren? Und kann mein Hund kostenfrei von Waldshut nach Rheinfelden mitfahren? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was kostet das Deutschlandticket?

Das Ticket kostet 49 Euro pro Monat.

Wo gilt das 49-Euro Ticket?

Das Deutschlandticket ist für den Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland gültig. Es gilt also nicht im Fernverkehr der Bahn oder anderer Fernverkehrsanbieter wie zum Beispiel FlixTrain. ICE fahren können Sie mit dem Ticket also nicht. Auch auf Schiffen gilt das Ticket nicht – außer es handelt sich um Verbindungen, die zum öffentlichen Nahverkehr gehören.

Welche besonderen Regeln gelten in den Verkehrsverbunden im Südwesten?

Ab wann gilt das D-Ticket?

Ab dem 1. Mai 2023 können Sie mit dem Deutschlandticket reisen. Es gilt immer für den aktuellen Kalendermonat. Wer sich also erst am 15. Mai für das Ticket entscheidet, muss für den Zeitraum bis 31. Mai die vollen 49 Euro zahlen.

Wo kann ich das 49-Euro-Ticket kaufen?

Das Deutschlandticket soll in den Apps und auf den Websites der Deutschen Bahn und der Verkehrsverbunde angeboten werden. Es wird als digitales Ticket auf dem Smartphone und als Chipkarte im Scheckkartenformat angeboten. An Fahrkartenautomaten wird es voraussichtlich nicht zu bekommen sein.

Wie komme ich an das Ticket, wenn ich kein Smartphone besitze?

Das Ticket kann am Schalter in DB Reisezentren gekauft werden. Auch viele andere Verkehrsunternehmen werden das Deutschlandticket in ihren Vertriebskanälen verkaufen. Anders als das 9-Euro-Ticket soll das 49-Euro-Ticket langfristig papierlos funktionieren. So weit ist es aber noch nicht. Zunächst wird der Fahrschein in ausgedruckter Form mit einem QR-Code akzeptiert. Das soll noch bis Ende des Jahres möglich sein.

Monatskarte und D-Ticket im Vergleich: So viel können Sie sparen

Das Deutschlandticket ist ein Abo-Modell: Wann muss ich kündigen?

Das Deutschlandticket kann bis zum 10. eines Monats zum Ende des Kalendermonats gekündigt werden. Kunden können je nach Anbieter online im Kundenkonto, per E-Mail oder schriftlich kündigen.

Muss das Deutschlandticket jeden Monat neu gekauft werden?

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger muss das 49-Euro-Ticket nicht jeden Monat neu gekauft werden, sondern läuft als durchgehendes Abonnement.

Ist das 49-Euro-Ticket auf andere Personen übertragbar?

Nein, das Ticket kann nicht übertragen werden. Es ist personalisiert und nur zusammen mit einem amtlichen Ausweis gültig. Bei Kindern und Jugendlichen bis einschließlich 15 Jahren genügt der Schülerausweis.

Wird es ein Jobticket-Angebot geben?

Ja, Arbeitgeber können ihren Beschäftigten das Deutschlandticket als Jobticket bereitstellen. Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass Unternehmen das Ticket um fünf Prozent vergünstigt einkaufen können, wenn sie es mit mindestens 25 Prozent Rabatt an ihre Angestellten weitergeben. Dann könnte das Deutschlandticket für sie 34,50 Euro oder weniger kosten.

Gibt es Rabatte für Azubis und Studierende? Lohnt sich das Jugendticket BW?

Studierende können übergangsweise ihr Semesterticket aufwerten. Das bedeutet: Sie sollen nur die Differenz zwischen den Kosten ihres Semestertickets und den 49 Euro im Monat für das neue Deutschlandticket zahlen müssen, um dann ebenfalls bundesweit alle Busse und Bahnen nutzen zu können.

Ermäßigungen und Rabatte auf das Deutschlandticket etwa für junge Menschen sind ansonsten Ländersache – und in Baden-Württemberg bislang nicht geplant. Als Alternative kann sich für sie aber das Jugendticket BW lohnen: Damit können Schülerinnen, Schüler, Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende bis zum 27. Geburtstag landesweit Bus und Bahn fahren.

Das Jugendticket BW ist seit dem 1. März über die Verkehrsverbunde erhältlich und mit 30,40 Euro pro Monat eine günstige Alternative zum Deutschlandticket – zumindest, wenn man nur in Baden-Württemberg unterwegs ist.

Was passiert mit bereits bestehenden Abo-Verträgen?

Das ist von Verbund zu Verbund unterschiedlich. Viele Verkehrsverbunde haben angekündigt, dass bestehende Abonnements nach dem 1. Mai automatisch auf das neue 49-Euro-Ticket umgestellt werden können. Bestehende Abo-Kunden sollten sich vorher bei dem ausgebenden Verkehrsunternehmen informieren. Wie die Verbunde im Südwesten vorgehen, lesen Sie in den jeweiligen Artikeln, die oben verlinkt sind.

Hohe Nachfrage zum Verkaufsstart des 49-Euro-Abos Seit dem 3. April können Interessenten das 49-Euro-Monats-Abo für den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr abschließen. „Der große Erfolg einer Flatrate für den Nahverkehr setzt sich fort“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. „Die Menschen wollen das Deutschlandticket.“ Am Montagvormittag habe das Unternehmen wir doppelt so viel Traffic auf seinen digitalen Verkaufskanälen gehabt wie an einem gewöhnlichen Montag.“ Das Ticket kann auch bei allen anderen regionalen Verkehrsunternehmen und Verbänden gekauft werden. In der Regel ist ein Abschluss auch in den jeweiligen Kundenzentren vor Ort möglich. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen geht von rund 5,6 Millionen neuen Kundinnen und Kunden aus. Elf Millionen Bestands-Abo-Kunden werden der Prognose zufolge auf das Deutschlandticket wechseln. (dpa)

Kann ich mit dem D-Ticket über die Grenze in die Schweiz fahren?

Das 49-Euro-Ticket wird auf einigen Schweizer Streckenabschnitten gelten, wie dieser Überblick zeigt. Es gibt zudem die Möglichkeit, dass Verkehrsverbunde gemeinsam mit Anbietern jenseits der Grenze ein erweitertes Ticket anbieten. Eine ausführliche Antwort zu diesem Thema finden Sie hier.

Können Kinder mit dem 49-Euro-Ticket kostenfrei mitreisen?

Hier bleibt es wie bisher: Kinder unter 6 Jahren reisen kostenfrei. Kinder ab 6 Jahren benötigen eine eigene Fahrkarte, zum Beispiel ein eigenes Deutschland-Ticket.

Gibt es Mitnahmeregeln für andere Menschen oder Hunde?

Mit einem Deutschland-Ticket können Sie keine weiteren Personen mitnehmen. Ihre Mitreisenden benötigen eine eigene Fahrkarte. Auch für sogenannte entgeltpflichtige Hunde muss ein eigenes Ticket gekauft werden. Damit sind Hunde gemeint, die größer als eine Hauskatze sind. Achtung: Sie können für Ihnen Vierbeiner kein eigenes Deutschlandticket kaufen. Begleithunde sind von diesen Regelungen ausgenommen, sie reisen immer kostenfrei.

Kann ich mein Fahrrad mitnehmen?

Hier macht es sich die Bahn einfach und für die Passagiere damit kompliziert: Wer ein Fahrrad mitnehmen möchte, muss die jeweiligen Tarifbestimmungen des Deutschlandtarifs, der Landestarife, Verkehrsverbunde und Verkehrsunternehmen beachten. Wenn auf einer Strecke die Mitnahme eines Fahrrads erlaubt ist, ändert auch das 49-Euro-Ticket nichts daran. Andersrum gilt das aber eben auch. Wo keine kostenfreie Radmitnahme erlaubt ist, bleibt das auch so. Zusammengefasst: Es hängt davon ab, wo Sie unterwegs sind.

Wird der Preis dauerhaft bei 49-Euro bleiben?

Bund und Länder sprechen von einem „Einführungspreis“. Das soll wohl heißen: Spätere Anhebungen sind nicht ausgeschlossen.

Wird das Fernbus-Angebot nun eingeschränkt?

Das Deutschlandticket gilt nur im Regional- und Nahverkehr. Das Ticket ist also nicht im ICE, IC oder anderen Zügen des DB-Fernverkehrs gültig und auch nicht im Fernverkehr anderer Anbieter wie zum Beispiel Flixbus.

Flixbus-Chef André Schwämmlein hatte im Vorfeld angekündigt, das Streckennetz einzuschränken, sollte Flixbus nicht mit aufgenommen werden. Welche Verbindungen konkret wegfallen könnten, lasse sich bislang noch nicht sagen, teilte ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage mit. „Wir stehen nach wie vor in engem Austausch mit dem Verkehrsministerium für eine spätere Einbindung von Fernbussen im Sinne der Reisenden.“ Gleichzeitig werde Flixbus die Auswirkungen des Deutschlandtickets auf die Nachfrage analysieren und dann entsprechend reagieren.