Bahn- und Busreisende, auch im Landkreis Lörrach, freuen sich auf den Start des 49-Euro-Tickets am 1. Mai. Das Angebot: Mit einem Ticket können in ganz Deutschland Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs benutzt werden – Busse, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpresszüge. Was gilt im Regio Verkehrsverbund Lörrach (RVL)? Der SÜDKURIER beantwortet Fragen.

RVL: Wann und wo bekommt man das 49-Euro-Ticket?

RVL-Geschäftsführer Frank Bärnighausen verweist auf die extra eingerichteten Internetseiten des Verbunds: „Dort steht alles, was man zum Deutschlandticket wissen muss.“ Laut Angaben können Neukunden das Deutschlandticket seit 3. April über die RVL-Seiten bestellen. Das Deutschlandticket kann als digitales, monatlich kündbares Angebot für 49 Euro im Abonnement bestellt werden.

Was tun, wenn man bereits ein Abo beim RVL hat?

RVL-Abonnenten haben die Wahl zwischen dem Deutschlandticket und dem RVL-Abo. Wenn die Kunden nichts unternehmen, bleiben sie im RVL-Abo. Wer zum D-Ticket wechseln möchte, muss selbst aktiv werden. Abo-Bestandskunden können mit einem Online-Formular beim RVL auf Wunsch wechseln. Das bestehende Abonnement wird ab dem gewünschten Startdatum in das Deutschlandticket überführt. Das bisherige Abonnement wird automatisch beendet.

Wie viel Geld spare ich mit dem Deutschlandticket?

Kann ich weitere Personen und Hunde mitnehmen?

Der RVL beantwortet diese Frage mit einem klaren „Nein“. Konkret: Eine unentgeltliche Mitnahme von Personen über sechs Jahre ist nicht möglich. Kinder unter sechs Jahren sind weiterhin kostenlos unterwegs. Auch Hunde können für die 49-Euro nicht mitgenommen werden.

Kann ich Fahrräder mitnehmen?

Für die Mitnahme von Fahrrädern gelten die tariflichen Regelungen des RVL. Fahrräder können nur zu bestimmten Uhrzeiten kostenlos befördert werden. Darüber hinaus muss pro Rad ein Einzelfahrausweis für Erwachsene gelöst werden.

Kann ich auch in der 1. Klasse fahren?

Das Deutschlandticket ist auch beim RVL nur in der 2. Klasse gültig. „Der Übergang in die 1. Klasse ist noch nicht möglich. Es wird angestrebt, bundesweit einheitliche Angebote für den Übergang in die 1. Klasse zu schaffen“, heißt es.

Auf welchen Strecken des RVL gilt das Ticket nicht?

Dazu steht auf den RVL-Seiten: „Das Deutschlandticket ist im gesamten RVL-Verbundgebiet gültig: Zonen 1 bis 8, also auch bis Basel Bahnhof SBB.“ Wenn man das Ticket beim RVL bestellt.

Gilt das 49-Euro-Ticket auch in der Schweiz?

Die Antwort haben wir hier für Sie aufgeschrieben.