Michaela Berthold-Sieber, Vorsitzende des Obst- und Gartenbauverbands Hochrhein, und Edgar Koller, Gartenbauexperte und Vorsitzender der Fachwartevereinigung Hochrhein, sprechen über die Hintergründe, die Vermeidung von Pilzen und Schädlingen und was sich im heimischen Garten tun lässt, damit es den Bäumen gut geht.

Kaum ein Gewächs erlebt aktuell in den heimischen Gärten eine derartige Renaissance wie Streuobstbäume. Bestand noch bis vor wenigen Jahren die Gefahr, dass gerade alte Obstsorten regelrecht in Vergessenheit geraten könnten, gibt es in vielen