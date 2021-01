Die Impfteams im Landkreis Waldshut stehen parat, jetzt fehlt nur noch der Impfstoff. Die ersten 1000 Impfdosen sollen diesen Donnerstag in Waldshut-Tiengen eintreffen. Dann können die ersten 6000 Bürger im Landkreis geimpft werden.

Anmeldung Ab 19. Januar können sich Mitglieder der erste Impfgruppe für Termine in den Kreisimpfzentren in Tiengen und in Lörrach anmelden. Dazu gehören Menschen ab 80 Jahren sowie diejenigen, die in Altenpflegeeinrichtungen betreut werden oder dort tätig sind, sowie jene, die in Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdiensten oder Impfzentren arbeiten. Anmelden kann man sich über das Impf-Callcenter unter der Nummer 116117 sowie online über die Impf-Homepage ( www.impfterminservice.de ). Voraussetzung hierfür ist eine eigene E-Mail-Adresse, beziehungsweise die Möglichkeit eine SMS zu empfangen.

Das Kreisimpfzentrum (KIZ) in der Tiengener Stadthalle ist startbereit, es wurde am Sonntagvormittag vorgestellt. 1000 Menschen könnten hier täglich geimpft werden – sobald genügend Impfstoff da ist.

Landrat Martin Kistler stellte fest, dass der Landkreis seine Hausaufgaben gemacht hat und in den Startlöchern stehe. Gleichwohl gehe der Impfstart langsam vonstatten, da der Impfstoff noch knapp sei.

Aufbau im Rekordtempo

Seit dem 27. Dezember sind die Teams von Feuerwehr, THW, Rotem Kreuz und des Landratsamtes dabei, die Tiengener Stadthalle in ein Impfzentrum unter Corona-Abstandsbedingungen umzubauen.

Den medizinischen Betrieb haben der Mediziner Olaf Boettcher und sein Team organisiert. Boettcher ist Pandemiebeauftragter und Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung im Landkreis.

Ab 19. Januar Anmeldung

Anmelden kann man sich über ein Callcenter, das unter der Nummer 116117 erreichbar ist, sowie über die Impf-Homepage (www.impfterminservice.de). Voraussetzung hierfür ist eine eigene E-Mail-Adresse beziehungsweise die Möglichkeit eine SMS zu empfangen. Wichtig: Eine direkte Anmeldung beim Kreisimpfzentrum (KIZ) in Tiengen ist nicht möglich.

Das Landratsamt empfiehlt die Anmeldung über die Homepage des Landes (www.impfterminservice.de), um zu vermeiden, dass Telefon-Anrufer ewig in den Warteschleifen hängen.

In der ersten Woche werden 6000 Menschen geimpft

Landrat Martin Kistler wie auch die anwesenden Abgeordneten und Bürgermeister lobten die Arbeit als „beeindruckende Gemeinschaftsleitung“. Impfstart im Kreisimpfzentrum ist am Freitag, 22. Januar. Vormittags werden die Mitarbeiter der Impfteams und des Kreisimpfzentrums geimpft, am Nachmittag die ersten angemeldeten, impfwilligen Bürger.

Im Warteraum erhalten Impfwillige eine erste Aufklärung per Video in verschiedenen Sprache, auch in Gebärdensprache. Der Pandemiebeauftragte Olaf Boettcher (2.v.l.) erklärt den Vorgang für Landrat Martin Kistler, die Abgeordneten Felix Schreiber und Rita Schwarzelühr-Sutter sowie für OB Philipp Frank und die Abgeordnete Sabine Hartmann-Müller. Verantwortlich für die Technik: Alexander Fischer, Leiter der EDV im Landratsamt (links). | Bild: Andreas Gerber

An diesem ersten Tag werden 20 Impfdosen verabreicht, berichtete Dezernatsleiterin Caren-Denise Sigg, zuständig für das Impf-Thema im Landratsamt.

Eine Impfampulle reicht für sechs Impfungen. Somit werden am ersten Tag im Kreisimpfzentrum 120 Menschen geimpft, in der ersten Woche sind es 6000 im Landkreis.

Weitere Impftermine

Weitere Termine sind dann der 24., der 27. und der 29. Januar. An diesen Tagen ist das KIZ ab 9.30 Uhr in Betrieb. Es werden dann jeweils 50 Impfdosen verabreicht, also 300 Impfungen am Tag. Der Großteil der in dieser Woche angelieferten Impfdosen wird in Altenheimen verimpft.

Das Land habe den Verteilschlüssel festgelegt, so Caren-Denise Sigg, 80 Prozent gehen zunächst in die Heime, 20 Prozent stehen für die KIZ zur Verfügung stehen. Die Impfungen in den Heimen werden von den zwei Mobilen Impfteams (MIT) mit Unterstützung des DRK vorgenommen. Start ist am Montag, 25. Januar. Insgesamt leben im Landkreis Waldshut 1600 Menschen in Heimen.

Wann kommt die nächste Impflieferung?

Mit der ersten Lieferung von 1000 Ampullen (6000 Impfungen) können etwas mehr als die Hälfte der über 80-Jährigen im Landkreis geimpft werden. Denn insgesamt leben im Landkreis Waldshut rund 11.000 Menschen über 80. Die Impfdosen werden komplett verimpft, informierte Dezernatsleiterin Caren-Denise Sigg, es werde also nicht die Hälfte der Dosen für die Zweitimpfung zurückbehalten.

Hier gibt‘s den Pieks: Die eigentliche Impfstation. Werner Schlett (links) und Christoph Dennenmoser vom Roten Kreuz prüfen die Einrichtung. Wer sich beim Impfen lieber langlegen will, kann das Feldbett benutzen. | Bild: Andreas Gerber

Die Rückstellungen für die zweite Impfung organisiere das Land. Sobald die Zweitimpfungen in zwei bis drei Wochen fällig sind, werde Stuttgart die zusätzlichen Impfdosen senden, so die Dezernatsleiterin.

Die nächste Lieferung von weiteren 1000 Dosen für Erstimpfungen im Landkreis sei für den 4. Februar angekündigt. Übrigens: Einbruch ist zwecklos, informiert Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger. Denn der Impfstoff werde nicht im KIZ gelagert. Vor Ort befinde sich immer nur der Tagesbedarf. Zudem seien ständig Security-Mitarbeiter vor Ort.

Das KIZ im Betrieb:

Theoretisch könnten im KIZ 1000 Menschen pro Tag geimpft werden – wenn genügend Impfstoff da wäre. Fürs erste erhalten hier an zwei Tagen die Woche je 300 Personen eine Corona-Impfung. Den medizinischen Betrieb im KIZ leitet der Pandemiebeauftragte des Landkreises, Olaf Boettcher. Er hat zwischenzeitlich 110 Ärzte angeworben für den KIZ-Betrieb. Etwa 40 Prozent der Ärztetruppe sind pensionierte Mediziner, die sofort bereit waren, hier Aufgaben zu übernehmen, freute sich Boettcher, unter ihnen seien auch mehrere pensionierte Chefärzte.

Die Mediziner übernehmen bei den Impfwilligen die Aufklärung. Für jedes Arztgespräch seien fünf Minuten vorgesehen. Arzt und Patient unterschreiben eine Einwilligung.

Die letzte Station: Hier können Geimpfte im Anschluss noch bis zu einer halben Stunde abwarten, ob eine Impfreaktion auftritt. Es gibt Platz für etwa 50 Personen, hauptsächlich auf Stühlen, teils auch auf Feldbetten. Das Bild entstand bei der Vorstellung des KIZ für Medien und Politiker. | Bild: Andreas Gerber

Boettcher machte indes deutlich: Falls Impfgegner oder Querdenker versuchen sollten, den Betrieb zu verzögern oder aufzuhalten, werde er die Security einschalten. Man sei vorbereitet, so Boettcher, „denn ich habe in den vergangenen Woche viele Verrückte kennengelernt.“