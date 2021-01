Kreis Waldshut Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Die ersten 1000 Impfdosen im Kreis Waldshut rollen an: Alles was sie jetzt über die Anmeldung zur Corona-Impfung wissen müssen

Das Kreisimpfzentrum in Tiengen und die zwei Mobilen Impfteams im Landkreis Waldshut können am Freitag, 22. Januar, endlich ihre Arbeit aufnehmen. Doch der Impfstart bleibt gebremst: Wegen Impfstoffknappheit geht das Kreisimpfzentrum erst mal nur an zwei Tagen in der Woche in Betrieb.